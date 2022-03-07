ПВК (Частная военная компания) "Вагнера" – российская военная структура, в состав которой входят наемники. Была создана в 2013 году. Участвовала в боевых действиях в Донбассе (на стороне России) и Сирии (на стороне режима Асада, союзника России).

Кто такие "вагнеровцы": история частной военной компании

Военное формирование, которое получило название "вагнеровцы", было создано в 2013 году на основе так называемого "Славянского корпуса". Весной 2014 года ППК "Вагнера" участвовала (нелегально) в аннексии Крыма и действовала в интересах России, позже также наемники воевали в Луганске и Сирии на стороне РФ. Все они оснащены бронетехникой и тяжелым оружием. Руководитель "вагнеровцев" Дмитрий Уткин (российский подполковник запаса, 1970 год рождения), имеющий позывной "Вагнер". Именно поэтому подразделение было названо именно так. До 2013 года Уткин являлся командиром 700 отдельного отряда спецназначения 2-й отдельной бригады подразделения специального назначения ГРУ МО России. Неоднократно члены ПИК "Вагнер" получали действующие награды в России по личным приказам президента РФ Владимира Путина, хотя они и не были официально опубликованы.

В санкт-петербургской интернет-газете "Фонтанка" описывались собственные расследования журналистов, доказывающих факт существования и деятельности "Славянского корпуса" с его последующей трансформацией в нелегальную ППК "Вагнера". А 3 ноября 2016 года агентство "Reuters" также опубликовало собственное независимое расследование. По материалам "Фонтанки" типичное соглашение ПИК "Вагнера" выглядит так: наемник получает "командировку" на 1-3 месяца, а в случае его смерти родственники погибшего получают компенсацию. Однако тело на родину не доставляется. Наемникам запрещают разглашать факт службы в группировке в течение 10 лет.

Во время интервью российской службе Радио "Свобода" активист Conflict Intelligence Team Руслан Левиев предположил, что "вагнеровцы" могут руководствоваться непосредственно российской военной разведкой. Свое заключение он аргументировал тем, что тренировочная база наемников находится очень близко от базы ГРУ.

На официальном уровне Россия ни разу не подтверждала существование организации, однако Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 2018 дал комментарий о деятельности ПИК. Российские СМИ позиционируют "вагнеровцев" как "частную военную компанию", находящуюся под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина ("Вагнера").

Какую роль играют "вагнеровцы" в сложившейся ситуации в Украине?

По данным интернет-газеты из Санкт-Петербурга " Фонтанка " 2014 года ППК "Вагнера" участвовали в военных действиях на территории Крыма (на стороне России). 7 октября 2017 года Службой Безопасности Украины были обнародованы результаты расследования, доказывающие, что первые сведения о "вагнеровцах" в Украине появились еще 29 мая 2014 года. Наемники "засветились" в боях за Луганский аэропорт (из 72 боевиков 15 были убиты) и в битве за Дебальцево (из 250 наемников 21 были убиты). Также СБУ подозревает, что именно бойцы из Вагнера участвовали в сбивании самолета Ил-76 под Луганском (14 июня 2014 года). Боевики неоднократно участвовали в диверсиях, провокациях против сил АТО.

В марте 2016 года журналист Юрий Бутусов сообщил, что именно ППК "Вагнера" участвовала в ликвидации лидеров ЛНР Алексея Мозгового и Александра Беднова. Информацию об этом он взял с сайта "Спутник и Погром", а также со страницы боевика Станислава Шустрова в Facebook (сообщение впоследствии удалили). Позже об участии "вагнеровцев" в ликвидации Александра Беднова также сообщал глава СБУ Василий Грицак.

Расследование InformNapalm доказало, что ПИК "Вагнера" участвовала в разоружении формирования российских боевиков "Одесса" на территории Луганска.

Личный состав ППК "Вагнера"

Вагнеровцы в Центральной Африканской Республике

Точно неизвестно, какое количество наемников входит в ППК "Вагнер". По информации интернет-газеты "Фонтанка" в боевых действиях в Сирии участвовало 400 "вагнеровцев". В августе 2016 года журналисты российского РБК оценили общее количество наемников из группировки в 2,5 тысячи человек. В СБУ 7 октября 2017 сообщили о 5 тысячах военных, входящих в ПИК. Из них 67 наемников были официально погибшими. В октябре того же года Conflict Intelligence Team опубликовали фотографию с жетоном, где был четко виден порядковый номер 4293. В феврале 2018 года на сайте Republic сообщалось о перечне бойцов "вагнеровцев" из одного подразделения, имевших номера жетонов от 1 до 3602.

Летом 2014 года в составе частной военной компании сформировался взвод из сербов. В СБУ были опубликованы данные о шести гражданах Сербии, участвовавших в войне на Донбассе на стороне России. В 2017 году стало известно, что в состав "Вагнера" присоединились некоторые бывшие бойцы диверсионной группы "Русич" и их руководитель петербургский неонацист Алексей Мильчаков.

О ком из состава ППК "Вагнера" доподлинно известно:

Дмитрий Валерьевич Уткин (позывной "Вагнер") – родился в г. Смолино, Кировоградская обл., Украина 1970 года. Является руководителем компании и подполковником запаса. До 2013 г. он был командиром 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады подразделения специального назначения ГРУ МО России. Является поклонником эстетики Третьего рейха. С женой Еленой Щербининой разошелся еще в начале 2000-х. 9 декабря 2016 посетил прием Владимира Путина по случаю Дня героев Отечества. Сергей Чупов (позывной "Чупа", "Чуб") – заместитель по боевой подготовке. Майор запаса. Учился в военном училище в Алма-Ате. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, служил во внутренних войсках в Чечне. С 2014 года входил в состав "Вагнера". Погиб под Дамаском в феврале 2016 года. Андрей Ельмеев – награжден российским Орденом Мужества посмертно, погиб под Дебальцевым 28 января. Андрей Шрейнер – награжден российским Орденом Мужества посмертно, погиб под Дебальцевым 28 января. Владимир Камынин – награжден российским Орденом Мужества посмертно, похоронен в сентябре 2014 года. Александр Владимирович Карченков – 7 сентября 2016 года приказом Владимира Путина награжден российским Орденом Мужества посмертно, погиб весной 2016 года в Пальмире. Максим Колганов – награжден российской медалью По отваге и ордену Мужества посмертно, погиб 3 февраля 2016 года, участвовал в боях в Сирии и Украине. Сергей Морозов – помощник самарского депутата от ЛДПР, награжденный российским Орденом Мужества посмертно, погиб 9 марта 2016 года в Пальмире, воевал в Сирии и Украине. Давор Савичич – серб, является гражданином Боснии и Герцеговины. Иван Слишкин – служил по контракту в Чечне, родился около 1994 года, погиб 12 февраля 2017 года в Сирии. Иван Владимирович Сумкин (позывной "Варяг") – родился в Оренбургской области 1987 года. Погиб 16 марта 2016 года, оставлен наемниками на поле боя. Александр Селезнев (позывной "Уток") – родился в г. Мариуполь, Украина. 16 апреля 2021 года он, как наемник ПИК, был приговорен к 6 годам тюрьмы. 2015 поступил в так называемый "полк морской пехоты ДНР". В 2016 году вернулся в Мариуполь, откуда передавал представителям ФСБ РФ и ДНР данные о вооружении и дислокации ВСУ.

Кто финансирует ППК "Вагнера"?

В 2015 году вопрос о финансировании "вагнеровцев" поднимала интернет-газета " Фонтанка ". Тогда были обнародованы слухи о том, что группировка финансирует "один известный ресторатор, близкий к верховной власти и министерству обороны". В российском РБК журналисты обнаружили связи нескольких фирм, обслуживающих воинские части в Молькино и структуры ресторатора Евгения Пригожина. В "Вашингтон пост" было сообщение со ссылкой на американское разведывательное сообщество, что Пригожин имел контакт с Сирийским правительством незадолго до и после атаки под Дайр-эз-Заур. А в " Republic " сообщили, что компания имеет "несколько частных инвесторов".

С 2017 года появилась информация, что финансирование частной военной компании уже осуществляет не Россия, а сирийская сторона.