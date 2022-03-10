Частину Кривого Рогу евакуюють: куди та коли

Частину Кривого Рогу евакуюють: куди та коли

Людей забезпечать харчуванням, але є проблеми із спальними місцями.

Частину Кривого Рогу, а саме мешканців мікрорайону Інгулець, 10 березня евакуюють до північних районів міста - Саксаганського, Покровського, Тернівського у зв'язку з можливим наближенням російської армії.

Про це повідомили у міській раді.

Евакуація відбудеться сьогодні, 10 березня, від 8:00 до 18:00.

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"Тому, хто не зможе розміститися у друзів або у родичів, будуть надані місця у приміщеннях гуртожитків, дитячих садочків, шкіл та Палаців культури у північних районах Кривого Рогу", - йдеться у повідомленні.

Людей просять брати з собою документи, мобільні телефони с зарядними пристроями, ліки, ковдри, подушки, спальні мішки та матраци для розміщення.

Харчування буде забезпечено.

"Єдина проблема – зі спальними місцями, яких нема в такій кількості. Гуртожитки, здебільшого, використовуються наразі за іншими цілями. Тому в гуртожитки, в першу чергу, будуть заселятися родини з маленькими дітьми та особи з інвалідністю", - попередили в міськраді.

Перевезення буде здійснюватися дизель-генераторними тролейбусами та автобусами.

Місця збору, на яких організовано транспорт:

автовокзал

центральна площа по проспекту Перемоги біля арки

Палац Культури "Інгулець"

Амбулаторія по вул. Прохідна, 42

селище Зелене - біля школи №101.

Від Залізничної станції "Інгулець" курсуватиме електричка на 4 вагони до вокзалу Кривий Ріг (Головний) в Довгинцевському районі. Графік відправки електрички: 8:45, 12:45, 16:45. На вокзалі Кривий Ріг (Головний) містян чекатимуть тролейбуси та трамваї.

Телефон гарячої лінії для довідок: 1520

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