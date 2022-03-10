Із Сум вдалося евакуювати 43 тис. осіб

Більшість людей вирушили потягом на захід країни.

Протягом 9 березня із міста Суми, яке потерпає від обстрілів Російської Федерації, евакуйовано 43 тисячі людей.

Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, це місцеві мешканці, які покинули місто на приватних автомобілях та евакуаційних автобусах.

Вночі всі три колони прибули до Лубен. Звідти залізницею вирушили на захід країни. До Львова вже прибули перші потяги з евакуйованими. Деякі з них поїхали до польського Перемишля.

Тим, хто залишився в Полтавській області, надали місця для розміщення.

До слова, серед евакуйованих було три автобуси з вихованцями одного із сумських дитячих будинків. Малеча поїхала до Черкаської області.

Як повідомлялося, на 10 березня в Сумській області заплановано 3 «зелені коридори» з Сум, Тростянця і Краснопілля. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.