Из Сум удалось эвакуировать 43 тыс. человек

Большинство людей отправились поездом на запад страны.

В течение 9 марта из города Сумы, который страдает от обстрелов Российской Федерации, эвакуированы 43 тысячи человек.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, это местные жители, покинувшие город на частных автомобилях и эвакуационных автобусах.

Ночью все три колонны прибыли в Лубны. Оттуда по железной дороге отправились на запад страны. Во Львов уже прибыли первые поезда с эвакуированными. Некоторые из них уехали в польский Перемышль.

Оставшимся в Полтавской области предоставили места для размещения.

К слову, среди эвакуированных было три автобуса с питомцами одного из сумских детских домов. Малыш уехал в Черкасскую область.

Как сообщалось, на 10 марта в Сумской области запланировано 3 «зеленых коридора» из Сум, Тростянца и Краснополья. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9 часов.