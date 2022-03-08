Що робити у разі авіаудару?

Почули характерний свист або побачили світло в небі в нічний час - негайно ховайтеся в безпечне місце.

В ідеалі потрібно ховатися в бомбосховищі, але якщо у вас немає часу, безпечними місцями є нижні поверхи будинку, які мають товсті стіни, підземний перехід, кімната з опорними стінами (санвузол), всередині чавунної ванни. Дуже важливо, щоб приміщення було без вікон (або щоб вони були далеко) та оточене бетоном.

Артобстріли зазвичай тривають до 20 хвилин, авіаудар - ще менше. Сучасні бомбардування ніколи не тривають довго. Максимум після сотого вибуху повинно все закінчитися. Коли пребуваєте в укритті, намагайтесь рахувати хвилини і кількість ударів.

В жодному разі не залишайте укриття до того, як закінчиться авіаудар. Не знімайте обстріл на телефон і не підходьте до вікна.

Будьте пильними! В зону обстрілу найчастіше потрапляють ті будинки, які розташовані на околиці міста чи біля стратегічно важливих об'єктів. Якщо ви живете в старому, панельному будинку або такому, де застарілі балкони чи перекриття, не залишайтеся в ньому. Такі руйнуються найпершими. Коли почули сигнал повітряної тривоги - одразу прямуйте до бомбосховища.