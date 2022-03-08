Місяць без курсу у березні 2022: прихована загроза, що потрібно робити і чого краще уникати

Астрологи стверджують, що справи, розпочаті в період Місяця без курсу, не матимуть очікуваного результату.
Місяць без курсу, холостий Місяць, холостий хід Місяця, Місяць у вільному русі — всі ці словосполучення означають не новинку зі світу езотерики, а явище, яке вже давно відоме астрологам. Ці поняття означають, що Місяць перебуває в стані, коли він не утворює жодного великого аспекту до планет доти, доки не залишить знак зодіаку і не перейде в наступний.
Місяць без курсу: що це
Астрологи стверджують, що справи, розпочаті в період Місяця без курсу, не матимуть очікуваного результату.
Адже аспекти між планетами — це завжди дія, обмін енергій, і тому ці періоди — це періоди, коли Місяць начебто "занурюється" у себе, своєрідний сон або медитацію.
Місяць без курсу березень 2022: що не можна робити
- укладати договори;
- підписувати важливі документи;
- робити великі капіталовкладення;
- купувати дорогі речі;
- розпочинати нове;
- звертатися з пропозиціями та ідеями;
- давати щось у борг;
- планувати операцію;
- робити все те, що ви не хочете згодом переробляти;
- бути неорганізованим, розслабленим, безвідповідальним.
Місяць без курсу березень-2022: що потрібно робити
- відпочивати;
- займатися звичайними справами;
- бути дуже уважним за кермом;
- медитувати;
- творити заради насолоди;
- погоджуватися з чимось, починати чи пропонувати щось, чого ви не хочете робити.
Місяць без курсу березень-2022
- 1 березня від 04:01 — 1 березня до 22:53;
- 3 березня від 23:44 — 4 березня до 02:52;
- 6 березня від 06:01 — 6 березня до 09:59;
- 8 березня від 16:34 — 8 березня до 20:39;
- 10 березня від 18:42 — 11 березня до 09:24;
- 13 березня від 17:44 — 13 березня до 21:31;
- 15 березня від 12:55 — 16 березня до 06:58;
- 18 березня від 10:11 — 18 березня до 13:25;
- 20 березня від 14:39 — 20 березня до 17:44;
- 22 березня від 18:00 — 22 березня до 20:58;
- 24 березня від 14:58 — 24 березня до 23:53;
- 27 березня від 01:50 — 27 березня до 02:55;
- 28 березня від 17:11 — 29 березня до 07:31;
- 31 березня від 09:36 — 31 березня до 12:30.
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