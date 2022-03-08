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Місяць без курсу у березні 2022: прихована загроза, що потрібно робити і чого краще уникати

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Місяць без курсу у березні 2022: прихована загроза, що потрібно робити і чого краще уникати

ТСН.ua

Астрологи стверджують, що справи, розпочаті в період Місяця без курсу, не матимуть очікуваного результату.

Місяць без курсу, холостий Місяць, холостий хід Місяця, Місяць у вільному русі — всі ці словосполучення означають не новинку зі світу езотерики, а явище, яке вже давно відоме астрологам. Ці поняття означають, що Місяць перебуває в стані, коли він не утворює жодного великого аспекту до планет доти, доки не залишить знак зодіаку і не перейде в наступний.

Місяць без курсу: що це

Астрологи стверджують, що справи, розпочаті в період Місяця без курсу, не матимуть очікуваного результату.

Адже аспекти між планетами — це завжди дія, обмін енергій, і тому ці періоди — це періоди, коли Місяць начебто "занурюється" у себе, своєрідний сон або медитацію.

Місяць без курсу березень 2022: що не можна робити

  • укладати договори;
  • підписувати важливі документи;
  • робити великі капіталовкладення;
  • купувати дорогі речі;
  • розпочинати нове;
  • звертатися з пропозиціями та ідеями;
  • давати щось у борг;
  • планувати операцію;
  • робити все те, що ви не хочете згодом переробляти;
  • бути неорганізованим, розслабленим, безвідповідальним.

Місяць без курсу березень-2022: що потрібно робити

  • відпочивати;
  • займатися звичайними справами;
  • бути дуже уважним за кермом;
  • медитувати;
  • творити заради насолоди;
  • погоджуватися з чимось, починати чи пропонувати щось, чого ви не хочете робити.

Місяць без курсу березень-2022

  • 1 березня від 04:01 — 1 березня до 22:53;
  • 3 березня від 23:44 — 4 березня до 02:52;
  • 6 березня від 06:01 — 6 березня до 09:59;
  • 8 березня від 16:34 — 8 березня до 20:39;
  • 10 березня від 18:42 — 11 березня до 09:24;
  • 13 березня від 17:44 — 13 березня до 21:31;
  • 15 березня від 12:55 — 16 березня до 06:58;
  • 18 березня від 10:11 — 18 березня до 13:25;
  • 20 березня від 14:39 — 20 березня до 17:44;
  • 22 березня від 18:00 — 22 березня до 20:58;
  • 24 березня від 14:58 — 24 березня до 23:53;
  • 27 березня від 01:50 — 27 березня до 02:55;
  • 28 березня від 17:11 — 29 березня до 07:31;
  • 31 березня від 09:36 — 31 березня до 12:30.

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