Місяць без курсу у березні 2022: прихована загроза, що потрібно робити і чого краще уникати

Місяць без курсу у березні 2022: прихована загроза, що потрібно робити і чого краще уникати

Астрологи стверджують, що справи, розпочаті в період Місяця без курсу, не матимуть очікуваного результату.

Місяць без курсу, холостий Місяць, холостий хід Місяця, Місяць у вільному русі — всі ці словосполучення означають не новинку зі світу езотерики, а явище, яке вже давно відоме астрологам. Ці поняття означають, що Місяць перебуває в стані, коли він не утворює жодного великого аспекту до планет доти, доки не залишить знак зодіаку і не перейде в наступний.

Місяць без курсу: що це

Астрологи стверджують, що справи, розпочаті в період Місяця без курсу, не матимуть очікуваного результату.

Адже аспекти між планетами — це завжди дія, обмін енергій, і тому ці періоди — це періоди, коли Місяць начебто "занурюється" у себе, своєрідний сон або медитацію.

Місяць без курсу березень 2022: що не можна робити

укладати договори;

підписувати важливі документи;

робити великі капіталовкладення;

купувати дорогі речі;

розпочинати нове;

звертатися з пропозиціями та ідеями;

давати щось у борг;

планувати операцію;

робити все те, що ви не хочете згодом переробляти;

бути неорганізованим, розслабленим, безвідповідальним.

Місяць без курсу березень-2022: що потрібно робити

відпочивати;

займатися звичайними справами;

бути дуже уважним за кермом;

медитувати;

творити заради насолоди;

погоджуватися з чимось, починати чи пропонувати щось, чого ви не хочете робити.

Місяць без курсу березень-2022

1 березня від 04:01 — 1 березня до 22:53;

3 березня від 23:44 — 4 березня до 02:52;

6 березня від 06:01 — 6 березня до 09:59;

8 березня від 16:34 — 8 березня до 20:39;

10 березня від 18:42 — 11 березня до 09:24;

13 березня від 17:44 — 13 березня до 21:31;

15 березня від 12:55 — 16 березня до 06:58;

18 березня від 10:11 — 18 березня до 13:25;

20 березня від 14:39 — 20 березня до 17:44;

22 березня від 18:00 — 22 березня до 20:58;

24 березня від 14:58 — 24 березня до 23:53;

27 березня від 01:50 — 27 березня до 02:55;

28 березня від 17:11 — 29 березня до 07:31;

31 березня від 09:36 — 31 березня до 12:30.

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