Містичний прогноз на 2022 рік: що руни нам віщують

Містичний прогноз на 2022 рік: що руни нам віщують

Руни допомагають з'ясувати наші внутрішні бажання.

Руни з'явилися дуже давно, але зараз вони наче отримали друге дихання через інтерес до них вчених, містиків та неоязичників. Також руни є популярними у скандинавській магії та ворожіннях. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах на 2022 рік від езотерикині Олени Кузьмич.

Січень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Гаґалаз"

ТСН.ua

"Гаґалаз" — це дев'ята руна Старшого Футарка, тобто абетки давніх вікінгів. У перекладі вона означає "град", тобто погодне явище. Деякі автори пов'язують цю руну з богинею підземного царства Гель, яка була напівживою і напівмертвою або з охоронцем світу давньогерманських богів асів та світового дерева Геймдаллем.

Ця руна підказує, що кожне випробування несе в собі урок для вас, який може зміцнити вашу рішучість та допоможе відточити досвід та майстерність. Не бійтеся приймати виклики. Ваші вороги — ваші вчителі, тому не витрачайте енергію на протистояння з деякими особистостями. Спитайте себе, чого вам слід навчитися, що рухатися далі.

Також ця руна вказує на містичні зміни, а також терпіння та випробування. Йдеться про керовану кризу, що веде до завершення неприємностей і до внутрішньої гармонії.

Лютий 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Іса"

ТСН.ua

"Іса" — це одинадцята руна германського Старшого Футарка. Назва цієї руни означає "лід". З погляду езотерики, ця руна розповідає про зупинки або перепони. Можливо йдеться про психологічні блоки, що заважають мисленню або діяльності, також образи. Настає час бездіяльності або час для того, щоб розібратися в собі. Шукайте якість.

Час усвідомити, якими є ваші мрії, згадати про минулі перемоги і випробування. Слухай свій внутрішній голос, він направить вас потрібним шляхом. Озбройтеся терпінням, адже зміни вже близько. Використайте цей період вашого життя для оновлення енергії та побудови планів на майбутнє.

Березень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Лаґуз"

ТСН.ua

"Лаґуз" — це двадцять перша руна нордичного Футарка. Її назва означає "вода", "море", хоча є й такі екзотичні назви як "цибуля-порей".

Ця руна підказує, що слід бути у потоці та знайти джерело достатку. Для цього потрібно час від часу відновлювати свої сили та органічно зростати. Не відкидайте для руху у реальному світі фантазії, уяву і розв'язання психологічних питань. Не бійтеся мріяти та поринати у невідомий, прихований та глибокий внутрішній світ.

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Також слід пити більше води, їсти здорову їжу, щоб повною мірою відчути свою життєву силу. Життєвий відплив віднесе вас від берега і перед вами відкриються нові горизонти. Ви маєте довіряти природному ходу речей, щоб все встигнути.

Березень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Вунйо"

ТСН.ua

"Вунйо" - це восьма руна германського Старшого Футарка. Назва руни цієї означає «радість». Дослідники вважають, що найдавніше значення цієї руни - "досконалість", адже, мовляв, вона зображає "хорошу" частину сутності верховного бога давніх скандинавів Одіна.

Ця руна розповідає про радість, комфорт, задоволення. Йдеться про дружню взаємодопомогу, гармонію, процвітання. Проте зберігається можливість і перейти межу, якщо не знати міри. Якщо зберігати певні межі, то результатом буде — загальний успіх та усвідомлення гідності.

Щастя і любов присутні у вашому житті. Знайдіть час для того, щоб оцінити ті речі, які насправді роблять вас щасливими. Також ви скоро досягнете успіху, якщо будете робити те, що любите. Живіть повним життям, справжнім моментом і вмійте насолоджуватися кожною дрібницею.

Квітень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Кеназ"

ТСН.ua

"Кеназ" — це шоста руна германського Старшого (першого) Футарка, яка пов'язана з творчістю. Назва цієї руни походить від словосполучення "соснова скіпка". Дехто з дослідників вважають, що це слово означає "факел".

З погляду езотериків, ця руна свідчить про бачення, послання, знання, творчість, натхнення, певні технічні здібності. Також йдеться про вогонь життя, який палає у вас, стриману, але водночас керовану силу, здатність до перетворень та перебудови. Ця руна підказує, що йдеться про силу творення власної реальності. Відкриває нову силу, енергію, потужність та сексуальну любов.

Також ця руна підказує, що у вас з'явився свіжий погляд на життя, який допоможе вам побачити справжню ціну речей. Використовуйте можливості, які дає вас всесвіт, щоб стати прикладом для оточення.

Квітень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Райдо"

ТСН.ua

"Райдо" — це п'ята руна германського Першого Футарка. Відповідна назва руни означає "подорож", "колесо", "віз".

Руна Райдо означає подорож, як у фізичному значенні, так і в переносному — подорож життєвим шляхом, зміни, еволюцію. Також написання руни пов'язують із колісницею бога грому Тора або богині кохання Фреї, та законом як у приземленому так і в метафізичному сенсі. З погляду езотерики, руна "Райдо" допомагає у подорожах та судових справах.

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Смиренно прийміть неминучість і необхідність змін - вони можуть бути позитивними для вас. Спокійні роздуми налаштують вас на позитивне прийняття цих змін.

Травень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Турісаз"

ТСН.ua

"Турісаз", або "Турс" — це третя руна германського Першого Футарка. Формально означає велетень або Тор.

Магічне та мантичне значення руни Турісаз пов'язане з асом (богом — ред) Тором, велетнем, що перебував на боці сил порядку, та льодистими велетнями — гримтурсами, які ворожі скандинавським богам. Руна уособлює поняття виклику та випробування, а також захисту.

Руна традиційно наносилася на талісмани у вигляді молоту Мйольніра. Вважалося, що такий амулет надає своєму господарю сили та впевненості у собі.

Міцно стійте за свої ідеали та слухайте своє серце. Ви будете мати достатньо сил, щоб впоратися з будь-якою перешкодою. Глибинні сили вашого справжнього "я" починають впливати на ваше щоденне життя.

Червень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Інґуз"

ТСН.ua

"Інґуз" — це двадцять друга руна германського Старшого або, як його ще називають, першого Футарка. Назва руни означає "земля" і загалом інґуз є руною бога землі — Інґве або Фрейра.

Ця руна свідчить про чоловічу потенцію, можливу вагітність та внутрішнє зростання. Вона оповідає про різноманітні принади, здоровий глузд, природні сили, любов рідних, турботу, людське тепло, дім. Настав період відпочинку, час допомоги, відсутність тривог. Період, коли всі справи закінчені і потрібно рухатися далі в новому напрямі.

Ви відчуваєте натхнення, сповнені надій, йдіть туди, куди вас кличе ентузіазм, він відкриє вам шлях до ваших істинних можливостей. Зараз ви сильніші, ніж будь-коли. Ви горите ентузіазмом, який приведе вас до кращого порядку речей.

Липень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Ґебо"

ТСН.ua

"Ґебо" - це сьома руна германського Старшого Футарка. Назва руни означає "дар".

Ця руна розповідає про подарунок у двох сенсах - як жертовність, так і щедрість, що символізує життєву рівновагу. Також ця руна свідчить про важливість всіх різновидів зв'язків та взаємовідносин, наприклад, ділових контрактів, особистих взаємозв'язків та партнерських зв'язків.

Зараз всесвіт прагне вас перевірити - що ви дали світу і як ви натомість приймаєте його дари. Незабаром вам запропонують щось, проте у відповідь ви маєте стати ще щедрішим. Коло обміну немає бути розірване. А щоб досягнути духовної рівноваги, ви маєте навчитися давати і приймати.

Липень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Одал"

ТСН.ua

"Одал" — це двадцять четверта і остання руна германського Старшого Футарка (першого варіанта рунічної абетки - ред.). Назва руни означає "спадщина" або "родова власність".

Ця руна свідчить про щось успадковане від ваших попередників, наприклад, власність або будинок. Також йдеться про щось, що важливе для окремої людини. Пам'ятайте про закон роду та процвітання групи. Зараз для вашого фінансового розвитку важливі духовна спадщина та фундаментальні цінності. Можливо, зараз вам знадобиться допомога в духовних і фізичних подорожах. Шукайте джерело безпеки, збільшення достатку.

Водночас не варто аж занадто сильно сприймати себе серйозно. Зосередьтеся на тому, що ви хочете, і дозвольте світу змінюватися. Дитяче відчуття цікавості до світу буде приваблювати сили, які зможуть вам допомогти.

Серпень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Совило"

ТСН.ua

"Совило", "Соулу" — шістнадцята руна старшого, англосаксонського і п'ятнадцята руна молодшого Футарка. Руна згадується у всіх трьох рунічних поемах. У старшому Футарці зустрічається два варіанти написання руни. Назва старшої руни прагерманською означає "сонце". Руна "Совило" походить від етрусько-староіталійської літери, від якої в тому числі походить латинська літера S. Та своєю чергою походить або від грецької літери, або безпосередньо від фінікійської літери Шин.

У деяких неонацистських і неоязичницьких рухах називається Зіг (від німецького Sieg - "перемога") і іноді стверджується, що це її початкова назва, що є брехнею. Також біла лігатура із двох рун Совіло на чорному тлі була символом СС.

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Значення цієї руни — успіх та досягнення мети, честь. Також ідеться про силу життя та здоров'я. Настає час, коли сила доступна для позитивних змін в житті, перемоги, здоров'я, успіх. Тому важливим є контакт з надсвідомістю та підсвідомістю, цілісність і гармонія. До того ж важливими є цілісність, влада, потужність, сила, очищення тощо.

Вас благословляє добра доля, і ви отримаєте винагороду. Зараз ви можете піти на певний ризик. Використовуйте вашу інтуїцію, щоб уникнути небезпеки. Також у вас є сили, для того, щоб реалізувати власну мету. Будьте чесні зі своїм серце, яке мудріше за вас.

Вересень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Альґіз"

ТСН.ua

"Альґіз" — це п'ятнадцята руна германського старшого (першого) Футарка.

Значення цієї руни невідоме. Однак існує припущення, що вона означає "лось", "очерет" (осока). Умовна назва заснована на прочитанні рунічного імені в англо-саксонській поемі.

Найдавніше значення цієї руни з погляду езотерики — "захист", "лосина осока". Бо лось вважався могутнім оберегом. Руна, що, як вважалось, може створювати енергетичні канали навколо себе. Тому містичне значення цієї руни — захист, щит. Захищена схованка, можливість захищати себе або інших. Відбиття зла, поява опікуна, оберігання від лиха.

Також ця руна оповідає про зв'язок з вищими силами, обрання нових цілей. Перевірте на правдивість власні інстинкти і ви досягнете успіху, бо його закріпите. А допоможе вам у цьому набутий досвід.

Ви міцно трималися свого коріння і тепер будете винагороджені. Зараз ви можете піти на певний ризик. Використовуйте вашу інтуїцію, щоб уникнути небезпеки і залишайтеся налаштованими на духовну підтримку.

Ця руна сприятлива для нових справ. Часто використовувалася для нанесення на зброю та в геральдиці.

Жовтень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Даґаз"

ТСН.ua

"Даґаз" — двадцять третя руна германського Старшого (першого) Футарка. Назва руни означає "день" або "світанок".

Значення цієї руни - велике досягнення, пробудження, розуміння, ясність сонячного світла в протилежність нічній невпевненості. Також йдеться про період для планування чи здійснення запланованого, владу здійснювати зміни, направлені в відповідності власним бажанням, перетворення, сподівання на щастя та ідеал. Не варто забувати про безпеку та впевненість, зростання і прогрес. Знайдіть свою точку балансу та місце перетину протилежностей.

Листопад 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Манназ"

ТСН.ua

"Манназ" — це двадцята руна германського Старшого (першого) Футарка. Назва цієї руни означає "людина", "людство".

Пряме значення цієї руни означає особистість, індивіда або навіть людська раса. Йдеться про ставлення до інших і їхнє ставлення до Вас: друзі і вороги, соціальний порядок. Також важливими для розуміння цієї руни - факти (інтелект), передбачливість, творчість, навички, здібності. Тому зверніть увагу на розвиток інтелект - це важливе для стосунків. Не виключайте можливість отримати деякий вид допомоги або співпраці у стосунках.

Грудень 2022: що руни нам віщують

Руна місяця "Єра"

"Єра" - дванадцята руна Футарка. Назва цієї руни означає "рік", "гарний врожай".

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З погляду езотерики ця руна говорить про результати попередніх зусиль. Настає час миру, щастя і врожаю. Тривають надії і сподівання на мир і процвітання. Також йдеться про обіцянку справедливого і заслуженого успіху. Все змінюється у власному плині часу.

Ваша діяльність приносить плоди і ваші плани втілюються у реальність. Ви активні та енергійні й повністю готові до того, щоб насолодитися успіхом. Серед зібраного вами врожаю є зерно, з якого має вирости ваш новий етап життя.

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