Ретроградні планети 2022: точні дати та вплив 

Ретроградність - це лише оптична ілюзія, яка водночас є важливою для астрологів.

Ретроградність - це — зворотний рух планет. Але йдеться цілком про символічний рух назад. Проте навіть така символічна ретроградність спричиняє значний вплив на землян.

Ретроградні планети: що це таке

Усі планети у Сонячній системі можуть бути ретроградними. Ретроградності уникли лише світила - Сонце та Місяць. По суті - ретроградність - це оптична ілюзія, під час якої умовному спостерігачу з землі здаватиметься, що планети в певний період починають рухатися у зворотному напрямку. Проте хвилюватися аж надто сильно не варто, планети зі своїх орбіт не зійдуть.

Ретроградні планети: астрологія та езотерика

Ретроградність здавна була відома астрологам, це не якась інтернет-новинка нашого часу. Вони навіть укладали спеціальні таблиці, аби краще орієнтуватися у цьому складному езотеричному періоді. Спеціалісти вважають, що ретроградність ніби розвертає навиворіт ті позитивні якості, які приписуються тій чи іншій планеті, а певні явища у житті людей уповільнюються. Саме тому пропонуємо вашій увазі календар ретроградних планет на 2022 рік з описом точних дат та впливами ретроградних планет.

Ретроградний Меркурій 2022: дати та вплив

Ретроградний Меркурій — це астрономічне явище, при якому виникає ілюзія руху планети Меркурій у зворотному напрямку. Це відбувається через внутрішнє положення орбіти Меркурія щодо орбіти Землі і їх орбітального руху навколо Сонця. В середньому протягом одного року трапляється близько трьох або чотирьох таких положень планети, кожне триває приблизно три тижні.

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Про явище ретроградного Меркурія відомі тексти, що дійшли до нас із середньовіччя. Про феномен говорили британські сільськогосподарські збірники, якими, своєю чергою, керувалися фермери — для вибудовування графіків при висадці врожаю. Наукове пояснення цього явища було дане вже в XVIII столітті.

Вплив ретроградного Меркурія поширюється на сферу спілкування, подорожей, навчання та комерційну діяльність. Саме в цих сферах можуть виникати труднощі та помилки.

У 2022 році Меркурій буде ретроградним аж чотири рази:

14 січня - 3 лютого;

10 травня - 2 червня;

9 вересня - 2 жовтня;

29 грудня - 18 січня 2023.

Ретроградний Марс 2022: дати та вплив

Марс відповідає за активне чоловіче начало. Під час ретроградного руху Марсу збільшується ризик отримання фізичних травм. у цей час не виключені постійні конфлікти, проблеми у справах, зриви великих проєктів та навіть сварки з близькими людьми. У 2022 році Марс буде ретроградний один період:

30 жовтня - 12 січня 2023.

Ретроградний Юпітер 2022: дати та вплив

Сильніше ретроградний Юпітер діє на людей, які серйозно залучені до суспільного, соціального та політичного життя. Більшість людей це може бути періодом переосмислення життєвих цінностей, світогляду, сенсу життя.

У 2022 році Юпітер буде ретроградним з 28 липня до 23 листопада, щоправда, у двох астрологічних знаках.

28 липня - 28 жовтня в Овні;

29 жовтня - 23 листопада в Рибах.

Ретроградна Венера 2022: дати та вплив

Астрологи вважають, що в період ретроградної Венери можуть відбутися зміни у трьох сферах: коханні, грошах та творчості. У життя багатьох людей можуть увірватися суперечливі емоції, проблеми у коханні та кар'єрі.

У 2022 році Венера продовжить свій ретроградний рух з 2021 року і він триватиме з 1 січня по 29 січня.

Ретроградний Уран 2022: дати та вплив

Уран - планета пробуджень, інновацій та раптових змін. Уран перебуває у ретроградному русі щорічно 155 днів. Він ламає стереотипи. Необдумані кроки під час ретроградного Урану можуть розхитати стабільність як у особистих, і у ділових питаннях. Уран буде у 2022 році двічі ретроградним:

1 січня - 18 січня;

24 серпня - 31 грудня.

Ретроградний Нептун 2022: дати та вплив

Нептун - це планета мрій, мрій і помилок, що випромінює хаотичну енергію. Коли він ретроградний, він руйнує ілюзії, через які ми вірили, але вони не відповідали дійсності.

Нептун буде ретроградним у 2022 році один період з 28 червня по 3 грудня.

Ретроградний Сатурн 2022: дати та вплив

Сатурн, на думку астрологів, відповідає, зокрема, за дисципліну, владу та кар'єру. Очікується, що процеси, пов'язані з ними, ніби сповільнюватимуться під час ретроградності цієї планети. Спеціалісти не радять купувати нерухомість, підписувати важливі договори, реєструвати підприємство, укладати шлюб у період ретроградності Сатурна.

У 2022 році він буде ретроградним протягом одного періоду - 4 червня і це триватиме аж до 23 жовтня.

Ретроградний Плутон 2022: дати та вплив

Попри повідомлення вчених про те, що Плутон є карликовим небесним тілом, а не планетою, астрологи не поспішають списувати його з рахунків — надто сильний вплив він надає на людей. Ретроградний Плутон може спровокувати конфлікти у суспільстві.

Ретроградний Плутон у 2022 році триватиме з 29 квітня і по 9 жовтня.

Більш детально про те, що варто робити у період ретроградності кожної з планет, а що - категорично заборонено, ви зможете вже незабаром прочитати у відповідних матеріалах на нашому сайті.

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