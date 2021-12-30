Ретроградні планети 2022: точні дати та вплив 

Ретроградність - це лише оптична ілюзія, яка водночас є важливою для астрологів.
Ретроградність - це — зворотний рух планет. Але йдеться цілком про символічний рух назад. Проте навіть така символічна ретроградність спричиняє значний вплив на землян.
Ретроградні планети: що це таке
Усі планети у Сонячній системі можуть бути ретроградними. Ретроградності уникли лише світила - Сонце та Місяць. По суті - ретроградність - це оптична ілюзія, під час якої умовному спостерігачу з землі здаватиметься, що планети в певний період починають рухатися у зворотному напрямку. Проте хвилюватися аж надто сильно не варто, планети зі своїх орбіт не зійдуть.
Ретроградні планети: астрологія та езотерика
Ретроградність здавна була відома астрологам, це не якась інтернет-новинка нашого часу. Вони навіть укладали спеціальні таблиці, аби краще орієнтуватися у цьому складному езотеричному періоді. Спеціалісти вважають, що ретроградність ніби розвертає навиворіт ті позитивні якості, які приписуються тій чи іншій планеті, а певні явища у житті людей уповільнюються. Саме тому пропонуємо вашій увазі календар ретроградних планет на 2022 рік з описом точних дат та впливами ретроградних планет.
Ретроградний Меркурій 2022: дати та вплив
Ретроградний Меркурій — це астрономічне явище, при якому виникає ілюзія руху планети Меркурій у зворотному напрямку. Це відбувається через внутрішнє положення орбіти Меркурія щодо орбіти Землі і їх орбітального руху навколо Сонця. В середньому протягом одного року трапляється близько трьох або чотирьох таких положень планети, кожне триває приблизно три тижні.
Про явище ретроградного Меркурія відомі тексти, що дійшли до нас із середньовіччя. Про феномен говорили британські сільськогосподарські збірники, якими, своєю чергою, керувалися фермери — для вибудовування графіків при висадці врожаю. Наукове пояснення цього явища було дане вже в XVIII столітті.
Вплив ретроградного Меркурія поширюється на сферу спілкування, подорожей, навчання та комерційну діяльність. Саме в цих сферах можуть виникати труднощі та помилки.
У 2022 році Меркурій буде ретроградним аж чотири рази:
- 14 січня - 3 лютого;
- 10 травня - 2 червня;
- 9 вересня - 2 жовтня;
- 29 грудня - 18 січня 2023.
Ретроградний Марс 2022: дати та вплив
Марс відповідає за активне чоловіче начало. Під час ретроградного руху Марсу збільшується ризик отримання фізичних травм. у цей час не виключені постійні конфлікти, проблеми у справах, зриви великих проєктів та навіть сварки з близькими людьми. У 2022 році Марс буде ретроградний один період:
- 30 жовтня - 12 січня 2023.
Ретроградний Юпітер 2022: дати та вплив
Сильніше ретроградний Юпітер діє на людей, які серйозно залучені до суспільного, соціального та політичного життя. Більшість людей це може бути періодом переосмислення життєвих цінностей, світогляду, сенсу життя.
У 2022 році Юпітер буде ретроградним з 28 липня до 23 листопада, щоправда, у двох астрологічних знаках.
- 28 липня - 28 жовтня в Овні;
- 29 жовтня - 23 листопада в Рибах.
Ретроградна Венера 2022: дати та вплив
Астрологи вважають, що в період ретроградної Венери можуть відбутися зміни у трьох сферах: коханні, грошах та творчості. У життя багатьох людей можуть увірватися суперечливі емоції, проблеми у коханні та кар'єрі.
У 2022 році Венера продовжить свій ретроградний рух з 2021 року і він триватиме з 1 січня по 29 січня.
Ретроградний Уран 2022: дати та вплив
Уран - планета пробуджень, інновацій та раптових змін. Уран перебуває у ретроградному русі щорічно 155 днів. Він ламає стереотипи. Необдумані кроки під час ретроградного Урану можуть розхитати стабільність як у особистих, і у ділових питаннях. Уран буде у 2022 році двічі ретроградним:
- 1 січня - 18 січня;
- 24 серпня - 31 грудня.
Ретроградний Нептун 2022: дати та вплив
Нептун - це планета мрій, мрій і помилок, що випромінює хаотичну енергію. Коли він ретроградний, він руйнує ілюзії, через які ми вірили, але вони не відповідали дійсності.
Нептун буде ретроградним у 2022 році один період з 28 червня по 3 грудня.
Ретроградний Сатурн 2022: дати та вплив
Сатурн, на думку астрологів, відповідає, зокрема, за дисципліну, владу та кар'єру. Очікується, що процеси, пов'язані з ними, ніби сповільнюватимуться під час ретроградності цієї планети. Спеціалісти не радять купувати нерухомість, підписувати важливі договори, реєструвати підприємство, укладати шлюб у період ретроградності Сатурна.
У 2022 році він буде ретроградним протягом одного періоду - 4 червня і це триватиме аж до 23 жовтня.
Ретроградний Плутон 2022: дати та вплив
Попри повідомлення вчених про те, що Плутон є карликовим небесним тілом, а не планетою, астрологи не поспішають списувати його з рахунків — надто сильний вплив він надає на людей. Ретроградний Плутон може спровокувати конфлікти у суспільстві.
Ретроградний Плутон у 2022 році триватиме з 29 квітня і по 9 жовтня.
Більш детально про те, що варто робити у період ретроградності кожної з планет, а що - категорично заборонено, ви зможете вже незабаром прочитати у відповідних матеріалах на нашому сайті.
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