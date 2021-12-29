Молодик 2 січня 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Молодик 2 січня 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Молодик - несприятлива пора для нових починань.

2 січня 2022 року над Землею зійде молодик в астрологічному знаку зодіаку Козоріг.

Астрологи та езотерики вважають, що кожна фаза Місяця є особливою і несе щось нове в наше життя. Здавна до супутника планети була прикута увага, адже він змінює форму, а тому і має певний вплив на все живе.

Молодик - несприятлива пора для нових починань. Можна розв'язувати рутинні питання, які не вимагають багато сил та енергії. А ось планувати своє майбутнє - дуже сприятливо. До того ж пам'ятаючи про новорічний час, рекомендується загадувати бажання, мріяти чи медитувати.

Тому читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Навчіться уповільнюватися. Навчіться турбуватися про себе та бути сильними. Працюйте над власним духовним наповненням та зціленням.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Станьте відкритими для любові, яка рухається вам назустріч. Будьте чутливими, щоб зрозуміти, коли людям потрібна ваша допомога. Зверніться сьогодні до всесвіту, аби він подарував вам турботу і співчуття.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Пам'ятайте про те, що ви - цілісна особистість. Ви цілком володієте силами, щоб змінювати своє життя.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Медитуйте сьогодні - ви здорові і сповнені щастя. Вітайте зцілення у всіх сферах вашого життя.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Нині у вас є все для досягнення успіху. Варто лишень зробити перший крок.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Вітайте розвиток і можливості у вашому житті. Ви достойні любові, поваги та піклування. Зараз ви заслуговуєте кращого життя.

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ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Кохайте і будьте коханими. Вітайте любов у всіх сферах вашого життя. З кожним днем ви будете все креативнішими.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Спробуйте сьогодні з'єднатися зі всесвітом. Поважайте ті знаки, які з'являються у вашому житті. Будьте тут і зараз. Нехай вищі сили благословлять вас люблячою енергією.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Замисліться про те, що ваша робота процвітає, а разом з нею процвітаєте і ви. Вірте у свої таланти та вміння.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

У вас є прекрасні ідеї і ви можете їх втілити в життя за допомогою творчості. Ви ростете і вчитеся з кожним проєктом, тому всі ваші починання - успішні.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Любіть ту людину, якою ви стаєте. Кожна ваша помилка вчить вас. Ваша робота немає бути ідеальною, щоб бути успішною. З дня на день слід вчитися та розвиватися.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Запам'ятайте, що прогрес складається з маленьких кроків. Будьте спокійними та впевненими у собі. Нехай творча енергія тече крізь вас.

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