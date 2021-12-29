Новолуние 2 января 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Новолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний.

2 января 2022 года над Землей взойдет новолуние в астрологическом знаке зодиака Козерог.

Астрологи и эзотерики считают, что каждая фаза Луны особенная и несет что-то новое в нашу жизнь. Издавна к спутнику планеты было приковано внимание, ведь он меняет форму, а потому и оказывает определенное влияние на все живое.

Новолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний. Можно решить рутинные вопросы, которые не требуют много сил и энергии. А вот планировать свое будущее – очень благоприятно. К тому же, помня о новогоднем времени, рекомендуется загадывать желания, мечтать или медитировать.

Поэтому читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Научитесь замедляться. Научитесь беспокоиться о себе и быть сильными. Работайте над своим духовным наполнением и исцелением.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Станьте открытыми для любви, которая движется вам навстречу. Будьте чувствительны, чтобы понять, когда людям нужна ваша помощь. Обратитесь сегодня во вселенную, чтобы она подарила вам заботу и сочувствие.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Помните о том, что вы – цельная личность. Вы полностью владеете силами, чтобы изменять свою жизнь.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Медитируйте сегодня – вы здоровы и полны счастья. Приветствуйте исцеление во всех областях вашей жизни.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Сейчас у вас есть все для достижения успеха. Стоит только сделать первый шаг.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Приветствуйте развитие и возможности вашей жизни. Вы достойны любви, уважения и попечительства. Сейчас вы заслуживаете лучшей жизни.

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ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Любите и будьте любимыми. Приветствуйте любовь во всех областях вашей жизни. С каждым днем вы будете все креативнее.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Попробуйте сегодня соединиться со вселенной. Уважайте знаки, которые появляются в вашей жизни. Будьте здесь и сейчас. Пусть высшие силы благословят вас любящей энергией.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Задумайтесь о том, что ваша работа преуспевает, а вместе с ней процветаете и вы. Верьте в свои таланты и навыки.

ТСН.ua

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

У вас есть прекрасные идеи и вы можете их претворить в жизнь с помощью творчества. Вы растете и учитесь с каждым проектом, поэтому все ваши начинания – успешны.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Любите того человека, которым вы становитесь. Каждая ваша ошибка учит вас. Ваша работа не быть идеальной, чтобы быть успешной. Изо дня в день следует учиться и развиваться.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Помните, что прогресс состоит из маленьких шагов. Будьте спокойны и уверены в себе. Пусть творческая энергия течет через вас.

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