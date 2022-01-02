Народные приметы, обряды и обычаи 2 января 2022

Если днем домашняя птица отсиживается в курятнике – непременно увеличится мороз.

2 января – церковь и верующие чтят память священномученика Игнатия Богоносца, праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца. Продолжается Рождественский пост.

2 января: церковный праздник

Игнатий Богоносец или Игнатий Антиохийский – один из первых отцов Церкви, епископ Антиохии, ученик апостола Иоанна Богослова, святой, мученик.

Святой Игнатий Богоносец был учеником св. Ивана Богослова. Впоследствии он стал епископом Антиохии и, как добрый пастырь, 40 лет поддерживал дух своего стада во время преследования христиан. В правление императора Траяна его заключили в тюрьму и повезли в Рим на суд. Во время долгой поездки Игнатий укреплял местных христиан в правдах святой веры. Тогда же он написал семь писем в различные церковные общины. Именно Игнатий Богоносец в письме к верным городу Смирне в Малой Азии впервые использовал выражение "Вселенская Церковь".

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Св. Игнатий Богоносец погиб мученической смертью в Риме при императоре Траяне, который приказал бросить его в жертву зверям. Верные собрали кости св. Игнатия и похоронили в Риме. Впоследствии святые мощи отправили в Антиохию, где их похоронили в храме. В 450 году святые мощи перенесли в новую церковь, построенную на месте разрушенной языческой богини Фортуны. Мощи св. Игнатия прославились многочисленными чудесами. В середине VII в. их перенесли в Рим в церковь св. Папы Климента.

2 января: народные обычаи

Женщины в большинстве своем изготовляли обрядовое печенье, а девушки, собравшись на вечерницы или посиделки, делали рождественско-новогодние украшения — "пауки" и "ежи". "Пауки" изготовляли из соломенных стеблей. Это разнообразные квадратные и ромбовидные фигурки, украшенные цветной бумагой. Для "ежей" брали кусок глины или мучного теста, вылепляли мы, засушивали. Эти украшения подвешивали на лошадином волоске к сволоку. Они должны были висеть от Рождества и до Крещения.

2 декабря: что категорически запрещено делать

В этот день запрещалось прясть.

2 декабря: украинские народные приметы

Ранним морозным вечером дружно распевались петухи — жди оттепели.

Если днем домашняя птица отсиживается в курятнике – непременно увеличится мороз.

Зимой лес без ветра шумит – быть метелью.

Зимняя дубрава почернела – наступит оттепель с ветром.

2 декабря: что следует делать

Наблюдать за природой.

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