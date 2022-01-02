Астрологический прогноз на 2 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда важен не результат, а процесс, от которого в любом случае и рекомендуется получать удовольствие.
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 2.
Цвет дня: зеленый.
Камни дня: опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: организм в целом.
Болезни дня: при обострении хронических заболеваний нужно сразу же принять необходимые меры – обратиться к врачу и следовать всем его предписаниям.
Афоризм дня: "Я этого хочу, значит, это будет" (Генри Форд).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: можно как предлагать руку и сердце, так и принимать это предложение.
Мистика дня: можно проводить магические действия, направленные на исцеление от болезней.
Табу дня: необходимо остерегаться колющих и режущих предметов.
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