Астрологический прогноз на 2 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда важен не результат, а процесс, от которого в любом случае и рекомендуется получать удовольствие.

Символ дня: лабиринт.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 2.

Цвет дня: зеленый.

Камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: организм в целом.

Болезни дня: при обострении хронических заболеваний нужно сразу же принять необходимые меры – обратиться к врачу и следовать всем его предписаниям.

Афоризм дня: "Я этого хочу, значит, это будет" (Генри Форд).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: можно как предлагать руку и сердце, так и принимать это предложение.

Мистика дня: можно проводить магические действия, направленные на исцеление от болезней.

Табу дня: необходимо остерегаться колющих и режущих предметов.

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