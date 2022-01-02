Франция уменьшила карантин для людей с положительным тестом на COVID-19 до недели

Франция уменьшила карантин для людей с положительным тестом на COVID-19 до недели

Изоляция может быть снята через пять дней в случае отрицательного теста в период карантина.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что период изоляции для полностью вакцинированных людей с положительным тестом на COVID-19 будет сокращен с 10 до семи дней или пяти при повторном отрицательном тесте в период карантина.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету le Journal du Dimanche

"Изоляция может быть снята через пять дней в случае отрицательного теста в период карантина. Тем, кто не вакцинирован, придется самоизолироваться в течение 10 дней с возможностью прекращения карантина через семь дней на тех же условиях", - сказал Веран.

"Мы будем сохранять бдительность в течение всего января", - добавил министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем новогоднем обращении заявил, что следующие несколько недель будут трудными, но не стал вводить новые ограничительные меры для сдерживания распространения вируса.

Французские власти последовали примеру других стран, чтобы предотвратить сбои в экономике из-за нехватки рабочих рук.

Франция стала шестой страной в мире, сообщившей о более чем 10 млн инфицированных коронавирусом с начала пандемии.

Напомним, в Киеве зафиксировали первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты считают, что он более заразен, чем "Дельта".

Кроме того, штамм коронавируса "Омикрон" может не определяться ПЦР-тестами. Дело в том, что чувствительность разных видов тестов не стопроцентная. Многие последние исследования свидетельствуют, что большинство вакцин, используемых в мире, либо совсем неэффективны, либо малоэффективны против "Омикрона".

Тем временем в Австралии зарегистрировали первый летальный случай, связанный с новым штаммом COVID-19 "Омикрон".

Читайте также:

Также читайте Во Франции обнаружили рекордное количество COVID-больных с начала пандемии