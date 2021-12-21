"Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог сделала прогноз

Екатерина Сояк отмечает, что в настоящее время в Украине доминирует "Дельта", но не исключено, что мы получим следующую волну, вызванную "Омикроном".

В мире с неслыханной скоростью распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон", он уже зафиксирован в Украине.

Ожидается ли в связи с этим новый всплеск заболеваемости, рассказала в интервью ТСН.ua эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

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"Омикрон" уже зафиксировали в Украине и ничего здесь непредсказуемого нет, поскольку штамм очень быстро распространяется, границы у нас не закрыты, люди ездят, общаются. В любом случае, риски привезти-вывезти этот штамм из страны однозначно есть. Потому на сегодняшний день его уже зафиксировал Центр общественного здоровья. Соответственно, можем заключить, что штамм в Украине есть, а вот в каком количестве, мы пока точно не знаем. Мне кажется, что доминирует "Дельта", но не исключено, что мы получим следующую волну, вызванную "Омикроном", — отмечает медик.

Сояк также объяснила, может ли "Омикрон" вытеснить "Дельту".

"Конечно, чисто теоретически "Омикрон" может вытеснить "Дельту" и даже должен ее вытеснить. Поскольку та активная прослойка населения, которая общается, находится в общественных местах, офисах и так далее, уже переболела штаммом "Дельта" или болеет сейчас. И во всех новых случаях, конечно, будет преобладать штамм "Омикрон", если он у нас вызовет вспышку. И я думаю, что нет повода этой вспышке не быть. Наши карантинные меры не сильно отслеживаются и контролируются. Уровень вакцинации достаточно низкий. Поэтому есть все шансы получить еще один серьезный рост заболеваемости, связанный теперь с "Омикроном", — подытожила она.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что новый штамм "Омикрон" заражает людей, которые вакцинировались или уже переболели COVID-19. Также он распространяется быстрее, чем "Дельта".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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