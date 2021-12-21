"Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня дала прогноз

Катерина Сояк зазначає, що наразі в Україні домінує "Дельта", але не виключено, що ми отримаємо наступну хвилю, викликану "Омікроном".

Світом з нечуваною швидкістю шириться новий штам коронавірусу "Омікрон", він вже зафіксований в Україні.

Чи очікується у зв'язку з цим новий сплеск захворюваності, розповіла в інтерв'ю ТСН.ua епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

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"Омікрон" вже зафіксували в Україні, і нічого тут непередбачуваного немає, оскільки штам дуже швидко розповсюджується, кордони у нас не закриті, люди їздять, спілкуються. У будь-якому разі ризики привезти-вивезти цей штам із країни однозначно є. Тому на сьогоднішній день його вже зафіксував Центр громадського здоров'я. Відповідно, можемо зробити висновок, що штам в Україні є, а от в якій кількості, ми поки що точно не знаємо. Мені здається, що наразі домінує "Дельта", але не виключено, що ми отримаємо наступну хвилю, викликану "Омікроном", - зазначає медикиня.

Сояк також пояснила, чи може "Омікрон" витіснити "Дельту".

"Звичайно, чисто теоретично "Омікрон" може витіснити "Дельту" і навіть повинен її витіснити. Оскільки той активний прошарок населення, який спілкується, перебуває у громадських місцях, офісах і тощо, вже перехворів на штам "Дельта" або хворіє зараз. І в усіх нових випадках, звісно, вже переважатиме штам "Омікрон", якщо він у нас викличе спалах. І я думаю, що немає приводу цьому спалаху не бути. Наші карантинні заходи не сильно відстежуються та контролюються. Рівень вакцинації є досить низьким. Тому є усі шанси отримати ще одне серйозне зростання захворюваності, пов'язане тепер із "Омікроном", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що новий штам "Омікрон" заражає людей, які вакцинувалися або вже перехворіли на COVID-19. Також він поширюється швидше, ніж "Дельта".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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