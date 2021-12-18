"Омікрон" вже в Україні: МОЗ підтвердило перший випадок інфікування новим COVID-штамом

"Омікрон" вже в Україні: МОЗ підтвердило перший випадок інфікування новим COVID-штамом

Інфікувалася "Омікроном" жінка, яка була в ОАЕ.

В Україні виявили COVID-штам "Омікрон". Йдеться про жінку, яка повернулася з ОАЕ, де, наймовірніше, і могла інфікуватися "Омікроном", оскільки контактувала з хворими на цю мутацію.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", - написав Ляшко.

Наразі триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку. Коло контактних осіб також додатково тестується.

"Вакцинуйтесь, щоб бути захищеними, не зволікайте. Дотримуйтеся встановлених протиепідемічних норм та правил. За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму "Omicron" домінує", - наголосив Ляшко.

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Слід зауважити, що напередодні генетик Олександр Коляда повідомляв, що у зразку жінки, яка повернулася з ОАЕ, виявили комбінацію мутацій, які характерні для "Омікрону". Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, новий штам коронавірусу "Омікрон" швидко передається і є побоювання вчених, що він може блокувати дію від вакцин або попередньої інфекції. Симптоми "Омікрону" дещо відрізняються від інших варіантів, таких як "Дельта", але їх часто описують як легші.

Як швидко можуть з’явитися симптоми "Омікрону" після того, як ви були заражені вірусом, читайте тут.

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