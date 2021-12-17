Як швидко можуть з’явитися симптоми "Омікрону" після зараження: відповідь ВООЗ

Люди можуть хворіти на "Омікрон" безсимптомно, але здатні заразити інших приблизно за два дні до появи симптомів і протягом 10 днів після цього.

Новий штам коронавірусу "Омікрон" швидко передається і є побоювання вчених, що він може блокувати дію від вакцин або попередньої інфекції. Симптоми "Омікрону" дещо відрізняються від інших варіантів, таких як "Дельта", але їх часто описують як легші.

Як швидко можуть з’явитися симптоми "Омікрону" після того, як ви були заражені вірусом, пише The Mirror.

Як і інші варіанти , за даними ВООЗ , симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів. В середньому це займає п’ять-шість днів.

Люди також можуть хворіти безсимптомно, але вони можуть заразити інших приблизно за два дні до появи симптомів і протягом 10 днів після цього. Саме тому людей просять ізолюватися, якщо у них позитивний тест, навіть якщо у них немає симптомів.

Попередні дані показують, що симптоми "Омікрону" відрізняються від інших штамів і деякі характерні лише для нової мутації. За даними NHS , традиційними симптомами COVID є висока температура, постійний кашель і втрата/зміна нюху чи смаку.

Однак, існує п’ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону". Це: свербіння в горлі, сухий кашель, постійна втома, м’язові болі, а іноді навіть нічні пітливість.

Докторка Анжелік Кутзі, голова Південно-Африканської медичної асоціації, також додала, що деякі пацієнти з "Омікроном", можуть страждати від головного болю, болю в м'язах і втоми. За її словами, все це було більш інтенсивним серед нещеплених людей, ніж у тих, хто вакцинований.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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