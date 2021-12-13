Олександра Заріцька у купальнику: світлини солістки KAZKA до та після схуднення

Олександра Заріцька у купальнику: світлини солістки KAZKA до та після схуднення

Артистка інколи ділиться пляжними знімками.

Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька ошелешила прихильників своїм схудненням.

Так, під час участі у проєкті "Танці з зірками", де вона боролася за перемогу із Юрієм Мєшковим, знаменитість скинула 20 кілограмів.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку світлин артистки у купальнику до та після схуднення.

Олександра Заріцька до схуднення / instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька в купальнику / instagram.com/kazka.band

Виконавиця раніше мала більш пишні форми. Заріцька розповідала, що лише рік тому стала спокійніше реагувати на негативні коментарі. Але, як виявилося, свою фігуру тоді вона не сприймала на всі 100%.

instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Попри критику хейтерів щодо зовнішнього вигляду, Саша не соромилася й далі публікувати відверті світлини. Зокрема, зірка розкуто демонструвала сідниці.

Олександра Заріцька в купальнику / instagram.com/kazka.band

instagram.com/kazka.band

Улюблене місце відпочинку знаменитості – Шрі-Ланка. Саме на цей острів зірка із задоволенням поверталася б без зайвих вагань.

Олександра Заріцька на Шрі-Ланці / instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Цього року Олександра стала учасницею "Танців". Виснажливі тренування позначилися на її фігурі, що одразу помітили як глядачі, так і судді. Та й сама співачка зізналася, що їй дуже подобається нова форма.

Не так давно виконавиця вперше показала, який вигляд має у купальнику після схуднення.

Олександра Заріцька після схуднення / instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька / instagram.com/kazka.band

Артистка розповідала, що комфортна для неї вага – 80 кіло. Але скільки зараз важить вона – невідомо.

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