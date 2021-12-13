Не лише Злата Огнєвіч: відомі українські жінки, від яких пішли кохані

Чимало зірок, попри свою красу та славу, пережили сумні історії кохання.

Нещодавно відбувся фінал шоу "Холостячка-2", де кохання обирала співачка Злата Огнєвіч.

Артистка зробила свій вибір на користь бізнесмена Андрія Задворного.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний / instagram.com/zlata.ognevich

Втім, стало відомо, що пара не разом. Коханий кинув зірку за 1,5 місяці стосунків. Чоловік взяв паузу на тиждень, а потім прийшов до Злати додому та грубо заявив, що йде від неї, бо минули почуття. У той момент співачці навіть хотілося померти від болю.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, кого ще із знаменитих українських жінок кидали кохані чоловіки.

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська, попри свою красу та популярність, також мала романтичну драму. Так, від артистки пішов її коханий та продюсер Олександр Ягольник. Саме з ним зірка здобула популярність у 90-ті. Успіхи коханої так надихали чоловіка, що він вирішив одружитися з виконавицею. Втім, придбану Ягольником обручку Наталія так і не вдягла. Перед освідченням Олександр завів розмову про гроші.

"Коли Наталія сказала: "Ти ж мене любив і пісні писав, тому що ти мене любив". Я сказав: "Так". "Ну, а що ж ти запитуєш про гроші?!". Я пішов від неї і викинув цю каблучку по дорозі додому в озеро. Я зрозумів, що, напевно, я ніколи не знав цю людину", – розповідав раніше Олександр в ЖВЛ.

Після цього у житті співачки були романи, але офіційно заміжня вона була один раз. Обранцем Могилевської став бізнесмен Дмитро Чалий. Пара побралася 2004 року. Втім, вони розійшлися незадовго до першої річниці весілля.

TAYANNA

TAYANNA / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Колишній коханий української співачки TAYANNA, продюсер Єгор Глєбов пішов від неї до зіркової колеги Ані Лорак. Тетяна Решетняк зустрічалася з Єгором три роки. У цих стосунках у них народився син Даніель. Втім, побудувати щасливу сім’ю їм не вдалося. Більше того, за словами виконавиці, у стосунках з продюсером мало місце домашнє насильство.

Про роман Лорак та Глєбова заговорили на початку літа 2019 року.

Ані Лорак і Єгор Глєбов / instagram.com/anilorak

"Було стільки бруду та інтриг: "От, він зустрічається з нею, вона успішніша. Він знайшов так ж співачку, як і ти. Але вона відоміша, тому і пішов до неї". Я розумію, що людям треба давати хліба та видовищ і вони будуть щасливі, їм більше нічого не потрібно", – коментувала подію Тетяна.

Зараз артистка щаслива у нових стосунках. TAYANNA пів року зустрічається з чоловіком, якого звуть Олександром. Відомо, що закохані живуть окремо.

Бойфренд TAYANNA / скріншот з відео

Katya Chilly

Katya Chilly

Співачка Katya Chilly вісім років тому розлучилася зі своїм чоловіком. Судячи з її прізвища, її обранцем був піаніст – Олексій Боголюбов. Музикант працював разом з артисткою в одному колективі. Втім, коханий покинув зірку після того, як вона народила сина Святозара. Зараз знаменитість живе з хлопчиком та своєю мамою.

Аліна Гросу

Аліна Гросу / пресслужба Аліни Гросу

Співачка Аліна Гросу минулого року розлучилася з чоловіком, московським бізнесменом Олександром Комковим. Ще до пропозиції розійтися її обранець пішов до іншої. Так, напередодні Нового року зірка прийшла додому з концерту та почула від коханого пропозицію пожити окремо. За її словами, Олександру сподобалася жінка і він хотів спробувати з нею закрутити роман.

Аліна Гросу та Олександр Комков / instagram.com/alina_grosu

"Вона набагато старша за нього. Але вона відправила його від себе десь за два-три тижні. Хотів з нею спробувати якісь стосунки, але в них не вийшло. Були дуже брудні розмови. А потім він сміється і каже: "У мене кожна наступна багатша, ніж попередня". І якось для мене все прояснилося", – ділилася виконавиця зі "Світським життям".

Тепер Аліна зустрічається з російським актором Романом Полянським. Закохані мають дуже щасливий вигляд, записують разом пісні та планують спільне майбутнє. Зокрема, пара збирається звести будинок в Україні.

Аліна Гросу і Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька під час участі у шоу "Танці з зірками" була у стосунках. Втім, щастя тривало недовго і обранець покинув співачку. Як зізналася Саша, на заваді коханню пари стала робота артистки. Заріцька додала, що хлопець не витримав пристрасних танців обраниці з її партнером за проєктом Юрієм Мєшковим.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/kazka.band

Тим часом неоднозначні стосунки виникли між Олександрою та Мєшковим. У шостому ефірі шоу танцівник заявив, що зірка йому подобається, як дівчина. Також артисти зізнавалися, що вже ходили на побачення. А нещодавно Юра знявся у кліпі KAZKA.

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