Містичний прогноз на 13-19 грудня: що руни нам віщують

Руни озвучують підказки долі.

Руни - це символи, які раніше використовувалися в писемності скандинавських та німецьких народів. Ці таємничі знаки огорнуті містикою і таємницями, у яких полягає глибока мудрість предків. У світі їх використовують у різних езотеричних практиках.

Зараз руни використовуються для ворожіння та магії. А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте прогноз на рунах 13-19 грудня 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на кохання та стосунки

Руна тижня "Інґуз"

"Інґуз" — це двадцять друга руна германського Старшого (першого) Футарка.

Футарк — це рунічна абетка (алфавіт). Використовувалася у середньовіччі в германських мовах. Назва походить від перших рун-літер абетки. Поділяється на два типи за принципом старшинства: Старший футарк (стара абетка) і Молодший футарк (нова абетка).

Назва руни "Інґуз" означає "земля" і загалом вона є руною бога землі — Інґве (Фрейра).

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Фрейр (також Фрей) — в германо-скандинавській міфології бог плодючості та літа. Походить з роду ванів, син вана Ньйорда та велетунки Скаді. Батько Фрейра Ньйорд, своєю чергою, — названий син Одіна, залишений ванами в Асґарді заручником після підписання миру між асами та ванами. У Фрейра є сестра-близнючка — Фрейя. З іменем Фрейра пов'язано назву п'ятниці в мовах германської групи.

Ця руна означає чоловічу потенцію, вагітність, внутрішнє зростання, різноманітні принади, але водночас здоровий глузд. Також йдеться про природні сили, любов рідних, турботу, людське тепло, дім. Необхідний період відпочинку, час допомоги, відсутності тривог, період, коли всі справи закінчення і потрібно рухатися далі в новому напрямку.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на роботу та кар’єру

Руна тижня "Даґаз"

"Даґаз" — двадцять третя руна германського Старшого (першого) Футарка. Назва руни означає "день" або "світанок".

Значення цієї руни - велике досягнення, пробудження, розуміння, ясність сонячного світла в протилежність нічній невпевненості. Також йдеться про період для планування чи здійснення запланованого, владу здійснювати зміни, направлені в відповідності власним бажанням, перетворення, сподівання на щастя та ідеал. Не варто забувати про безпеку та впевненість, зростання і прогрес. Знайдіть свою точку балансу та місце перетину протилежностей.

ТСН.ua

Рунічний прогноз на фінанси

Руна тижня "Перт"

"Перт" — це чотирнадцята руна германського Старшого (першого) Футарка. Точне значення назви невідоме, може стосуватися чаші чи дошки для настільної гри. У староанглійській рунічній поемі зазначено, що "перт" — це "джерело відновлення та задоволення для великих, де воїни сидять щасливо разом у бражній залі».

Такод деякі лінгвісти сходяться на думці, що ця назва походить від загальнонімецького «грушевого дерева» (або, швидше, фруктового дерева). Крім того, ряд дослідників сходиться в думці, що назва цієї руни може сягати імені богині Берти, а сама руна пов'язана з жіночими божествами, зокрема, з норнами. Вони — в германо-скандинавській міфології три жінки, чарівниці, які володіють чудодійним даром визначати долі світу, людей та навіть богів. Є межею транскультурного образу мойр. Норни живуть поблизу джерела Урд, в Мідґардові. Вони поливають коріння світового дерева Іґґдрасіль водами цього джерела й тим продовжують його існування. В переказах вони зображалися як три жінки, одна стара (Урд), друга — середнього віку (Верданді), третя ж зовсім юна (Скульд).

В езотериці руна, про яку йшлося вище, символізує перетворення шляхом здобуття нових знань, завдяки яким людина починає цілісно сприймати світ і бачити суть того, що відбувається.

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