Астрологічний прогноз на 18 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли вплив Місяця та зірок відчуває кожну людину на міцність. Не можна піддаватися спокусам та випробовуванням, а також йти на поводі у шахраїв усіх мастей, які можуть пообіцяти серйозну винагороду за невелику працю, а то й взагалі – безкоштовно.

Символ дня: крилатий шакал – посередник між Ізідою та Осірісом.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 6.

Колір: червоний.

Камені дня: агат, смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: діафрагма та підшлункова залоза.

Хвороби дня: ймовірно загострення хронічних захворювань — за перших симптомів недуги необхідно вжити заходів, запропонованих лікарем. Дозування ліків бажано зменшити – їх засвоєння організмом підвищується через повнокровність.

Афоризм дня: "Береженого бог береже".

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб і стосунки дня: день краще провести на самоті – він несприятливий не лише для укладення шлюбу, а й для спілкування з оточуючими.

Містика дня: можна читати езотеричну літературу – в ній вдасться отримати багато корисних відомостей.

Табу дня: небажано грати в азартні ігри – замість виграшу можна отримати збиток.

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