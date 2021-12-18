У Данії від "Омікрону" страждають у 20% випадків зараження коронавірусом

Кронпринцеса Мері, дружина кронпринца Фредеріка та невістка королеви Маргрете самоізолювалася, отримавши позитивний результат тесту на коронавірус.
У Данії у кожного п'ятого, хто заразився коронавірусом, знаходять штам "Омікрон".
Про це заявила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, пише Guardian.
Уряд спробує стримати зростання захворюваності та запропонує нові обмеження. Зокрема, у країні закриють театри та кінотеатри.
Раніше кронпринцеса Мері, дружина кронпринца Фредеріка та невістка королеви Маргрете самоізолювалася, отримавши позитивний результат тесту на коронавірус.
Спочатку пандемії у Данії виявили 600 468 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 11 194 за останню добу. Померло 3054 хворих, за останню добу було три смерті.
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