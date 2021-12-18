В Дании от "Омикрона" страдают в 20% случаев заражения коронавирусом

В Дании от "Омикрона" страдают в 20% случаев заражения коронавирусом

Кронпринцесса Мэри, жена крон-принца Фредерика и невестка королевы Маргрете самоизолировалась, получив положительный результат теста на коронавирус.

В Дании у каждого пятого заразившегося коронавирусом находят штамм "Омикрон".

Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, - пишет Guardian.

Правительство попытается сдержать рост заболеваемости и предложит новые ограничения. В частности, в стране закроют театры и кинотеатры.

Ранее кронпринцесса Мэри, жена крон-принца Фредерика и невестка королевы Маргрете самоизолировалась, получив положительный результат теста на коронавирус.

Сначала пандемии в Дании выявили 600 468 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 194 за последние сутки. Умерли 3054 заболевших, за последние сутки было три летальных исхода.

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