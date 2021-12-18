Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Дании от "Омикрона" страдают в 20% случаев заражения коронавирусом

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Дании от "Омикрона" страдают в 20% случаев заражения коронавирусом

УНИАН

Кронпринцесса Мэри, жена крон-принца Фредерика и невестка королевы Маргрете самоизолировалась, получив положительный результат теста на коронавирус.

В Дании у каждого пятого заразившегося коронавирусом находят штамм "Омикрон".

Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, - пишет Guardian.

Правительство попытается сдержать рост заболеваемости и предложит новые ограничения. В частности, в стране закроют театры и кинотеатры.

Ранее кронпринцесса Мэри, жена крон-принца Фредерика и невестка королевы Маргрете самоизолировалась, получив положительный результат теста на коронавирус. 

Сначала пандемии в Дании выявили 600 468 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 194 за последние сутки. Умерли 3054 заболевших, за последние сутки было три летальных исхода.

Читайте также:

Елизавета II отменила праздничный обед с семьей из-за стремительного распространения "Омикрона" | Новости мира

Елизавета II отменила праздничный обед с семьей из-за стремительного распространения "Омикрона" | Новости мира

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Следующая публикация