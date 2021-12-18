Из-за коронавируса Ирландия ввела комендантский час: подробности

Эти меры будут действовать до 30 января.
Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с воскресенья с 20:00 в гостиницах, кинотеатрах, барах, ресторанах и театрах, чтобы уменьшить распространение коронавируса.
Об этом информирует BBC News.
Рост заболеваемости на коронавирус в стране является причиной глубокой озабоченности.
Из-за этого сообщается о возвращение к удаленной работе. Также привитые лоди должны будут показывать вакцинный паспорт в театрах и кинотеатрах.
Эти меры будут действовать до 30 января, однако эта дата будет находиться в стадии рассмотрения.
В Ирландии один из самых высоких показателей вакцинации в Европе: 89,1% людей в возрасте старше 12 лет сделали прививку от COVID. Также правительство планирует предлагать третьи дозы тем, кому за 50, и людям с основными заболеваниями.
В Ирландии было зарегистрировано еще 3628 случаев заболевания коронавирусом.
Читайте также:
- В Британии тестируют безигольную вакцину COVID, которая будет защищать от новых вариантов коронавируса.
- В Украине продлили адаптивный карантин
- В Pfizer заявили о высокой эффективности таблеток от COVID-19: какой процент и действенны ли против "Омикрона"
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.