Из-за коронавируса Ирландия ввела комендантский час: подробности

Эти меры будут действовать до 30 января.

Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с воскресенья с 20:00 в гостиницах, кинотеатрах, барах, ресторанах и театрах, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Об этом информирует BBC News.

Рост заболеваемости на коронавирус в стране является причиной глубокой озабоченности.

Из-за этого сообщается о возвращение к удаленной работе. Также привитые лоди должны будут показывать вакцинный паспорт в театрах и кинотеатрах.

Эти меры будут действовать до 30 января, однако эта дата будет находиться в стадии рассмотрения.

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В Ирландии один из самых высоких показателей вакцинации в Европе: 89,1% людей в возрасте старше 12 лет сделали прививку от COVID. Также правительство планирует предлагать третьи дозы тем, кому за 50, и людям с основными заболеваниями.

В Ирландии было зарегистрировано еще 3628 случаев заболевания коронавирусом.

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