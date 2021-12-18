Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют больше понять.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 18 декабря 2021 рассказывает, что у Близнецов будет нелегкий период, а Львам нужно расслабиться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 18 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Повешенный"

Не можете изменить ситуацию – измените отношение к ней. В отношениях ждите нелегкий период. На работе избегайте вызовов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка мечей"

Вам могут поступить больно. В отношениях защищайте свое сердце. На работе ожидается сложное время.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет тяжело, но вы справитесь. На работе остерегайтесь врагов. А в отношениях не забывайте об испытаниях.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Дьявол"

Ожидайте искушения. На работе остерегайтесь коварных людей. А в отношениях поддавайтесь искушению.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Влюбленные"

Нужно расслабиться. В отношениях двигайтесь навстречу друг другу. На работе ищите единомышленников.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях стремитесь к большему. А на работе опирайтесь на проблемы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях осторожность не помешает. На работе пора понять, что вы хотите на самом деле.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Сила"

Возвращайся в прошлое, но не застревайте в нем. В отношениях стремитесь к развитию. На работе овладейте новыми навыками и умениями.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж мечей"

Защищайте свое. В отношениях отстаивайте свои позиции. На работе смело начинайте новый проект.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Вы добились немало. На работе можно немного расслабиться. В отношениях проявите слабость.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка кубков"

Настал период для скопления. В отношениях нужно больше доверять партнеру или партнерше. На работе попытайтесь расслабиться.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Солнце"

Ситуация улучшается. На работе все наладится. В отношениях выбирайте достойного партнера или партнершу.

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