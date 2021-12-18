Формула спасения: как в Киеве жители взялись приводить в порядок свои дома

От 10 до 30 процентов собирают жители, остальные деньги дает местный бюджет.
Протекает, прорывает, осыпается и воняет – так выглядит коммунальный ад в хрущевках на столичном Подоле. Старые дома с ржавыми коммуникациями доводят их до отчаяния. Постоянные жалобы особой пользы не приносят, как и временные заплаты на трубах. Однако формулу спасения все же нашли. Оказывается для коммунального рая не нужно создавать ОСМД или покупать новую квартиру, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.
Из-за постоянной влаги в квартире появляется грибок, отваливаются обои, сыпется штукатурка. Проблемы со здоровьем не вынуждают себя долго ждать. Однако влажность в этом доме прописалась уже давно – жалуются местные жители. В подвале постоянно прорывает трубы и канализацию. Полы в подъездах проваливаются, кирпич старого дома осыпается. На капитальный ремонт у коммунальщиков нет денег.
В соседнем районе столицы жители точно такой хрущевки до своей точки кипения дошли три года назад. Сначала скинулись деньгами и отремонтировали электричество, затем поменяли дырявые трубы, сделали ремонт в подъездах. Теперь этот дом заметно отличается от серого жилья советской застройки. Когда затопленный водой и заваленный мусором подвал сейчас сверкает ремонтом, новенькими коммуникациями и современным теплообменником. До этого несколько лет в доме вообще не было горячей воды.
Капитально отремонтировать крышу, коммуникации, систему отопления удалось за счет программ софинансирования. От 10 до 30 процентов собирают жители, остальные деньги дает местный бюджет. И неважно ОСМД или нет.
За шесть лет программы софинансирования только в столице удалось отремонтировать 1200 домов. В очереди стоят еще полторы сотни многоэтажек. Наталья с соседями думают куда еще бы написать жалобу, потому что в их доме пахнет канализационной смрадом.
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