В Тернополе жители одного из ОСМД создали во дворе оранжерею роз

В Тернополе жители одного из ОСМД создали во дворе оранжерею роз

Теперь во двор ходят фотографироваться все горожане.

Розовая улица. В Тернополе жители двух пятиэтажек сделали из общего двора бесплатную фотолокация. Два десятка кустовых роз разного цвета так разрослись, что образовали уличную оранжерею.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Красные, желтые, розовые и фиолетовые — розовые кусты так разрослись, что сделали проход между этими пятиэтажками зоной "вау" — бесплатной цветочной фотолокацией. Сюда специально приезжают из всего Тернополя ради хороших фотографий.

Выращивать розы глава ОСМД начал несколько лет назад. Он решил, что это, прежде всего — очень красиво, к тому же кустовые розы не требуют особого ухода по сравнению с другими цветами, а главное — они многолетние, разрастаются, и цветут дважды в год. «Приобретались кусты из средств наших взносов, когда сдавали металлолом например, были такие дополнительные средства», — рассказывает Сергей Лупак.

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Обрезает кусты и обрабатывает их от вредителей сам глава. Вынужден был установить пять уличных камер, чтобы следить за вредителями-людьми. «Сюда приходят к нам сделать фотосессии, есть одно" но "- кто приходит иногда хотят срезать себе роз. Я считаю, что это неуважение к другим жильцам, которые ухаживают за ними», — убежден человек.

Но большинство приходит сюда, исключительно, полюбоваться. Массовое паломничество к розам здесь вечером, когда они пахнут особенно сильно.

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