Через коронавірус Ірландія ввела комендантську годину: подробиці

Ці заходи діятимуть до 30 січня.
Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі з 20:00 у готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах та театрах, щоб зменшити поширення коронавірусу.
Про це повідомляє BBC News.
Зростання захворюваності на коронавірус у країні є причиною глибокої стурбованості.
Через це повідомляється про повернення до віддаленої роботи. Також щеплені човни повинні будуть показувати вакцинний паспорт у театрах та кінотеатрах.
Ці заходи діятимуть до 30 січня, проте ця дата перебуватиме у стадії розгляду.
В Ірландії один із найвищих показників вакцинації в Європі: 89,1% людей віком від 12 років зробили щеплення від COVID. Також уряд планує пропонувати треті дози тим, кому за 50, та людям з основними захворюваннями.
В Ірландії було зареєстровано ще 3628 випадків захворювання на коронавірус.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.