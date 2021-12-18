Через коронавірус Ірландія ввела комендантську годину: подробиці

Ці заходи діятимуть до 30 січня.

Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі з 20:00 у готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах та театрах, щоб зменшити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє BBC News.

Зростання захворюваності на коронавірус у країні є причиною глибокої стурбованості.

Через це повідомляється про повернення до віддаленої роботи. Також щеплені човни повинні будуть показувати вакцинний паспорт у театрах та кінотеатрах.

Ці заходи діятимуть до 30 січня, проте ця дата перебуватиме у стадії розгляду.

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В Ірландії один із найвищих показників вакцинації в Європі: 89,1% людей віком від 12 років зробили щеплення від COVID. Також уряд планує пропонувати треті дози тим, кому за 50, та людям з основними захворюваннями.

В Ірландії було зареєстровано ще 3628 випадків захворювання на коронавірус.

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