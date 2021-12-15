В Україні подовжили адаптивний карантин

Відповідне рішення міністри ухвалять сьогодні, 15 грудня.

Уряд продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 15 грудня.

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Як зазначив Шмигаль, таке рішення допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров’я людей. Він наголосив, усі правила карантину щодо доступу до публічних місць із COVID-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі.

"Поки в Україні рівень вакцинації не досягнеться 70% населення, ми маємо продовжувати дотримуватися всіх встановлених карантинних обмежень, тому уряд подовждує адаптивний карантин", - сказав Шмигаль.

Він додав, карантин триватиме, як мінімум, протягом I кварталу наступного року.

Слід зазначити, за даними МОЗ, станом на 15 грудня в жовтій зоні епідемічної небезпеки перебувають столиця та 14 областей, на червоному рівні залишаються 8 регіонів. Сьогодні, від 15 грудня, у Вінницькій та Хмельницькій пом'якшили карантин.

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