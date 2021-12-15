В Одесі жінка жорстоко "виховувала" свого пса (відео)

Жінка не реагувала на зауваження перехожих.
В Одесі зафільмували випадок жорстокого поводження з твариною. Літня жінка била свого пса бійцівської породи повідком по морді.
Про це пишуть в місцевих Телеграм-каналах.
Очевидці пишуть, що жінка не реагувала на зауваження та продовжувала бити свого пса з метою “виховання”.
Варто зазначити, що собака небезпечної породи була без намордника.
Нагадаємо, у Полтавській області чоловік морив голодом свого собаку. Тварину рятували волонтери та правоохоронці.
В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.
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