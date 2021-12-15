В Одессе женщина жестоко "воспитывала" своего пса (видео)

Женщина не реагировала на замечания прохожих.
В Одессе сняли случай жестокого обращения с животным. Пожилая женщина избивала своего пса бойцовской породы поводком по морде.
Об этом пишут в местных Телеграмм-каналах.
Очевидцы пишут, что женщина не реагировала на замечания и продолжала избивать своего пса с целью воспитания.
Следует отметить, что собака опасной породы была без намордника.
Напомним, в Полтавской области мужчина морил голодом свою собаку. Животное спасали волонтеры и правоохранители.
В Украине с 8 августа 2021 вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.
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