В Одессе женщина жестоко "воспитывала" своего пса (видео)

В Одессе женщина жестоко "воспитывала" своего пса (видео)

Женщина не реагировала на замечания прохожих.

В Одессе сняли случай жестокого обращения с животным. Пожилая женщина избивала своего пса бойцовской породы поводком по морде.

Об этом пишут в местных Телеграмм-каналах.

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Очевидцы пишут, что женщина не реагировала на замечания и продолжала избивать своего пса с целью воспитания.

Следует отметить, что собака опасной породы была без намордника.

Напомним, в Полтавской области мужчина морил голодом свою собаку. Животное спасали волонтеры и правоохранители.

В Украине с 8 августа 2021 вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.

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