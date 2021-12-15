Быстрые куриные котлеты к новогоднему столу

Этот рецепт настолько прост, что отлично подойдет к любому празднику. Как их приготовить, рассказал кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко.

До Нового года остались считаные дни, поэтому самое время составлять меню праздничного стола. Предлагаю вам приготовить сочные куриные котлеты. Этот рецепт очень прост, и у вас будет достаточно времени, чтобы не только накрыть красивый стол, но еще и празднично одеться и встретить гостей.

Ингредиенты:

500 г филе куриной грудки

200 г шампиньонов

2 яйца

1 луковица

2 ст. л. крахмала

2 ст. л. майонеза

2 зубчика чеснока

1/2 ч. л. мускатного ореха

пучок кинзы (или петрушки)

соль, перец по вкусу

растительное масло (для жарки)

Приготовление пошагово:

1. Мясо промыть и просушить. Нарезаем мелко кубиками, высыпаем в глубокую миску.

фото: Bene Gusto

2. Мелко режем кинзу или любую зелень по вкусу. Добавляем в мясо. Сюда же вбиваем яйца и высыпаем специи: соль, перец, мускатный орех. Добавляем майонез, хорошо перемешиваем и отставляем мариноваться.

фото: Bene Gusto

3. Пока мясо маринуется, готовим грибы. Лук и шампиньоны режем мелкими кубиками.

фото: Bene Gusto

4. Зубчик чеснока раздавить широкой стороной ножа. Наливаем масло в сковороду, кладем раздавленный чеснок и обжариваем до золотистого цвета. Так чеснок отдаст свой аромат маслу. Больше он нам не нужен, убираем его из сковороды. Высыпаем порезанный лук и жарим до золотистого цвета. Добавляем шампиньоны и тоже поджариваем.

5. Готовые грибы высыпаем в фарш и перемешиваем. Кладем крахмал и еще раз хорошо вымешиваем. Можно накрыть плёнкой и убрать в холодильник на 1-2 часа. Или жарить уже через 10 минут, подождав, пока крахмал впитает влагу.

фото: Bene Gusto

6. Начинаем жарить. Готовый фарш можно просто ложкой выкладывать на сковороду и жарить до золотистой корочки.

фото: Bene Gusto

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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