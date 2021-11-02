Нежный кекс с тыквенным пюре и изюмом

Тыква получила звание короля огорода не только благодаря размерам, но и благодаря набору витаминов и минералов, которые содержит.
Считается, что в плодах тыквы больше каротина, чем в моркови. Если же сильно углубляться в историю, оказывается, что тыкву ели еще представители древнего племени майя, которые жили в конце IV тысячелетия до н. э. Они верили, что плоды этого растения исцеляют и даже продлевают жизнь. А вот европейцы впервые попробовали тыкву только в XIX веке и очень полюбили. Из тыквы готовят супы, джемы и варенья, ее можно использовать в качестве горшка для приготовления жаркого. А от тыквенных десертов просто невозможно оторваться. Предлагаю приготовить вкусный тыквенный кекс.
Ингредиенты
Для теста:
- 2 яйца
- 200 г муки
- 130 г сахара
- 70 г рафинированного растительного масла
- 50 г изюма
- 1 ч. л. разрыхлителя
- цедра апельсина
- щепотка соли
Для пюре:
- 170-200 г тыквы
- 100 мл воды
- 1 ст. л. сахара
Приготовление пошагово:
1. Для приготовления тыквенного пюре очищаем тыкву от кожуры и нарезаем небольшими кубиками. Перекладываем в кастрюльку, добавляем 1 ст. л. сахара, заливаем 100 мл воды и провариваем 15-20 минут на медленном огне. Даем немного остыть и толчем или перемалываем блендером.
2. Пока пюре остывает, готовим тесто. Яйца, сахар и щепотку соли хорошо взбиваем в пену. Добавляем масло и тыквенное пюре, хорошо перемешиваем.
3. Сюда же просеиваем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Добавляем изюм и натираем цедру одного апельсина. Выкладываем тесто в форму для выпекания. По желанию можно сделать один большой кекс или запечь тесто в порционных формочках.
4. Выпекаем 40-50 минут при температуре 180°C. Время выпекания зависит от размера формы. Готовность проверяем зубочисткой. Даем кексу остыть и посыпаем сверху сахарной пудрой.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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