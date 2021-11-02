Нежный кекс с тыквенным пюре и изюмом

Тыква получила звание короля огорода не только благодаря размерам, но и благодаря набору витаминов и минералов, которые содержит.

Считается, что в плодах тыквы больше каротина, чем в моркови. Если же сильно углубляться в историю, оказывается, что тыкву ели еще представители древнего племени майя, которые жили в конце IV тысячелетия до н. э. Они верили, что плоды этого растения исцеляют и даже продлевают жизнь. А вот европейцы впервые попробовали тыкву только в XIX веке и очень полюбили. Из тыквы готовят супы, джемы и варенья, ее можно использовать в качестве горшка для приготовления жаркого. А от тыквенных десертов просто невозможно оторваться. Предлагаю приготовить вкусный тыквенный кекс.

Ингредиенты

Для теста:

2 яйца

200 г муки

130 г сахара

70 г рафинированного растительного масла

50 г изюма

1 ч. л. разрыхлителя

цедра апельсина

щепотка соли

Для пюре:

170-200 г тыквы

100 мл воды

1 ст. л. сахара

Приготовление пошагово:

1. Для приготовления тыквенного пюре очищаем тыкву от кожуры и нарезаем небольшими кубиками. Перекладываем в кастрюльку, добавляем 1 ст. л. сахара, заливаем 100 мл воды и провариваем 15-20 минут на медленном огне. Даем немного остыть и толчем или перемалываем блендером.

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2. Пока пюре остывает, готовим тесто. Яйца, сахар и щепотку соли хорошо взбиваем в пену. Добавляем масло и тыквенное пюре, хорошо перемешиваем.

3. Сюда же просеиваем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Добавляем изюм и натираем цедру одного апельсина. Выкладываем тесто в форму для выпекания. По желанию можно сделать один большой кекс или запечь тесто в порционных формочках.

4. Выпекаем 40-50 минут при температуре 180°C. Время выпекания зависит от размера формы. Готовность проверяем зубочисткой. Даем кексу остыть и посыпаем сверху сахарной пудрой.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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