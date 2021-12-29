Голландский блин - быстрый завтрак для всей семьи

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко поделился рецептом простого американского десерта и рассказал, что традиционно его пекут в чугунной сковороде, а подают горячим, пока он не осел.

Голландский блин, известный как немецкий блин или голландский пух, не имеет никакого отношения к Голландии. Более того, родиной этого необычного блюда считается США.

Голландский блин первыми попробовали посетители семейного ресторана Manca's Cafe в Сиэтле. Здесь этот десерт начали подавать еще в 1940-х, а название придумала дочь владельца Виктора Манке.

Традиционно голландский блин выпекают в чугунной сковороде, а подают горячим, пока он не осел. Такое блюдо идеально подходит к завтраку или может стать полноценным десертом.

Ингредиенты на форму 22-24 см:

2 яйца

200 мл теплого молока

3 ст. л. пшеничной муки

3 ст. л. растительного масла

1 ст. л. растопленного сливочного масла

1 ч. л. ванильного сахара

1 ч. л. сахарной пудры

50 г клубники

1 банан

лимонный сок

щепотка соли

Время приготовления: 30 минут.

Приготовление пошагово:

1. Прежде всего сковороду (диаметр 22-24 см) ставим в разогретую до 220°C духовку, чтобы она раскалилась. Процесс займет примерно 10 минут. Пока будем готовить тесто, форма прогреется.

2. В миску вбиваем яйца, добавляем щепотку соли и ванильный сахар. Хорошо взбиваем миксером или венчиком. Добавляем теплое молоко и еще раз хорошо перемешиваем. Просеиваем сюда же муку и замешиваем жидкое тесто.

3. Фрукты и ягоды при необходимости нарезаем. В этом рецепте я использую банан и клубнику. По желанию можно добавить малину, смородину, голубику, чернику, яблоки и даже любимые сухофрукты. Главное - знать меру в количестве, чтобы тесто во время запекания поднялось.

4. На горячую сковороду выливаем масло, а затем - тесто. Сверху выкладываем фрукты и ягоды. Выпекаем в духовке 15-20 минут при температуре 220°C. В процессе выпекания блин неравномерно поднимается - так и должно быть. Когда корочка сверху зажарится, голландский блинчик можно вытаскивать из духовки.

5. По традиции готовый блинчик поливаем сверху растопленным сливочным маслом, сбрызгиваем лимонным соком и посыпаем сахарной пудрой. Можно смаковать!

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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