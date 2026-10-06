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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
237
Время на прочтение
2 мин

Тыквенное варенье — три необычных рецепта на зиму

Тыква осенью есть чуть ли не на каждом огороде, но мало кто знает, что из нее можно приготовить удивительно ароматное варенье.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тыква.

Тыква. / © Credits

Сезон тыквы в самом разгаре — на огородах созрели большие, яркие и сладкие плоды. Самое время подумать о необычных домашних заготовках. Из тыквы выходит густое, ароматное варенье, а если добавить цитрусовые, специи или сухофрукты — его вкус сыграет совсем по-новому.

ТСН.ua подготовил три рецепта вкусного и питательного варенья из тыквы.

Для варенья лучше всего брать сладкие сорта тыквы с яркой оранжевой мякотью, например, мускатные или сорта типа Баттернат. Они обладают насыщенным вкусом, менее водянисты и хорошо развариваются. Важно, чтобы тыква была спелой, без повреждений и с плотной мякотью.

Классическое варенье с ванилью

Ингредиенты:

  • 2 кг очищенной тыквы;

  • 1 кг сахара;

  • 200 мл воды;

  • 1 лимон;

  • 1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Положите в кастрюлю и добавьте воду. Тушите на небольшом огне 20–25 мин — кусочки должны стать мягкими.

  2. Измельчите тыкву блендером до однородного пюре. Добавьте сахар, сок одного лимона и натертую цедру.

  3. После этого варите на небольшом огне 30–40 минут. За 5 мин до завершения добавьте ванильный сахар.

  4. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Варенье из тыквы, апельсина и имбиря

Ингредиенты:

  • 2 кг очищенной тыквы;

  • 1 кг сахара;

  • 2 апельсина;

  • 30 г свежего имбиря;

  • 1 лимон.

Приготовление

  1. Тыкву очистите, нарежьте небольшими кубиками. С апельсина снимите немного цедры и выдавите сок. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке.

  2. Смешайте тыкву с сахаром, апельсиновым соком, цедрой и имбирем. Оставьте на несколько часов, чтобы тыква пустила сок.

  3. Варите 40-50 мин на небольшом огне. Измельчите массу блендером до однородности.

  4. Добавьте сок одного лимона и проварите еще 5-10 минут. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и закройте.

Варенье из тыквы с курагой и лимоном

Ингредиенты:

  • 2 кг очищенной тыквы;

  • 500 г кураги;

  • 1 кг сахара;

  • 1 лимон;

  • 200 мл воды.

Приготовление

  1. Курагу промойте, залейте теплой водой примерно на 20 мин. Тыкву нарежьте кубиками.

  2. Переложите тыкву в кастрюлю, добавьте курагу и налейте воду. Тушите 25–30 мин.

  3. Измельчите тыкву и курагу блендером или оставьте часть кусочков, если хотите, чтобы варенье имело текстуру.

  4. Добавьте сахар, сок и лимонную цедру. Варите на небольшом огне 30–40 минут. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Напомним, мы писали о том, что приготовить из тыквы на завтрак.

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