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Тыквенное варенье — три необычных рецепта на зиму
Тыква осенью есть чуть ли не на каждом огороде, но мало кто знает, что из нее можно приготовить удивительно ароматное варенье.
Сезон тыквы в самом разгаре — на огородах созрели большие, яркие и сладкие плоды. Самое время подумать о необычных домашних заготовках. Из тыквы выходит густое, ароматное варенье, а если добавить цитрусовые, специи или сухофрукты — его вкус сыграет совсем по-новому.
ТСН.ua подготовил три рецепта вкусного и питательного варенья из тыквы.
Для варенья лучше всего брать сладкие сорта тыквы с яркой оранжевой мякотью, например, мускатные или сорта типа Баттернат. Они обладают насыщенным вкусом, менее водянисты и хорошо развариваются. Важно, чтобы тыква была спелой, без повреждений и с плотной мякотью.
Классическое варенье с ванилью
Ингредиенты:
2 кг очищенной тыквы;
1 кг сахара;
200 мл воды;
1 лимон;
1 пакетик ванильного сахара.
Приготовление:
Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Положите в кастрюлю и добавьте воду. Тушите на небольшом огне 20–25 мин — кусочки должны стать мягкими.
Измельчите тыкву блендером до однородного пюре. Добавьте сахар, сок одного лимона и натертую цедру.
После этого варите на небольшом огне 30–40 минут. За 5 мин до завершения добавьте ванильный сахар.
Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.
Варенье из тыквы, апельсина и имбиря
Ингредиенты:
2 кг очищенной тыквы;
1 кг сахара;
2 апельсина;
30 г свежего имбиря;
1 лимон.
Приготовление
Тыкву очистите, нарежьте небольшими кубиками. С апельсина снимите немного цедры и выдавите сок. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке.
Смешайте тыкву с сахаром, апельсиновым соком, цедрой и имбирем. Оставьте на несколько часов, чтобы тыква пустила сок.
Варите 40-50 мин на небольшом огне. Измельчите массу блендером до однородности.
Добавьте сок одного лимона и проварите еще 5-10 минут. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и закройте.
Варенье из тыквы с курагой и лимоном
Ингредиенты:
2 кг очищенной тыквы;
500 г кураги;
1 кг сахара;
1 лимон;
200 мл воды.
Приготовление
Курагу промойте, залейте теплой водой примерно на 20 мин. Тыкву нарежьте кубиками.
Переложите тыкву в кастрюлю, добавьте курагу и налейте воду. Тушите 25–30 мин.
Измельчите тыкву и курагу блендером или оставьте часть кусочков, если хотите, чтобы варенье имело текстуру.
Добавьте сахар, сок и лимонную цедру. Варите на небольшом огне 30–40 минут. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.
Напомним, мы писали о том, что приготовить из тыквы на завтрак.