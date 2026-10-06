Тыква. / © Credits

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Сезон тыквы в самом разгаре — на огородах созрели большие, яркие и сладкие плоды. Самое время подумать о необычных домашних заготовках. Из тыквы выходит густое, ароматное варенье, а если добавить цитрусовые, специи или сухофрукты — его вкус сыграет совсем по-новому.

ТСН.ua подготовил три рецепта вкусного и питательного варенья из тыквы.

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Для варенья лучше всего брать сладкие сорта тыквы с яркой оранжевой мякотью, например, мускатные или сорта типа Баттернат. Они обладают насыщенным вкусом, менее водянисты и хорошо развариваются. Важно, чтобы тыква была спелой, без повреждений и с плотной мякотью.

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Классическое варенье с ванилью

Ингредиенты:

2 кг очищенной тыквы;

1 кг сахара;

200 мл воды;

1 лимон;

1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Положите в кастрюлю и добавьте воду. Тушите на небольшом огне 20–25 мин — кусочки должны стать мягкими. Измельчите тыкву блендером до однородного пюре. Добавьте сахар, сок одного лимона и натертую цедру. После этого варите на небольшом огне 30–40 минут. За 5 мин до завершения добавьте ванильный сахар. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Варенье из тыквы, апельсина и имбиря

Ингредиенты:

2 кг очищенной тыквы;

1 кг сахара;

2 апельсина;

30 г свежего имбиря;

1 лимон.

Приготовление

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Тыкву очистите, нарежьте небольшими кубиками. С апельсина снимите немного цедры и выдавите сок. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Смешайте тыкву с сахаром, апельсиновым соком, цедрой и имбирем. Оставьте на несколько часов, чтобы тыква пустила сок. Варите 40-50 мин на небольшом огне. Измельчите массу блендером до однородности. Добавьте сок одного лимона и проварите еще 5-10 минут. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и закройте.

Варенье из тыквы с курагой и лимоном

Ингредиенты:

2 кг очищенной тыквы;

500 г кураги;

1 кг сахара;

1 лимон;

200 мл воды.

Приготовление

Курагу промойте, залейте теплой водой примерно на 20 мин. Тыкву нарежьте кубиками. Переложите тыкву в кастрюлю, добавьте курагу и налейте воду. Тушите 25–30 мин. Измельчите тыкву и курагу блендером или оставьте часть кусочков, если хотите, чтобы варенье имело текстуру. Добавьте сахар, сок и лимонную цедру. Варите на небольшом огне 30–40 минут. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Напомним, мы писали о том, что приготовить из тыквы на завтрак.

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