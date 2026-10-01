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Тыква на зиму: три способа заморозить его так, чтобы сохранить вкус и текстуру
Для супов и рагу тыкву следует замораживать кубиками; для каш, оладий и выпечки — пюре; для максимально быстрого приготовления — запеченная или протушенная тыква.
Тыкву можно использовать не только осенью. Если его правильно заморозить, он станет запасом для супов, каш, выпечки и десертов на всю зиму. Впрочем, просто нарезать овощи кусками и положить в морозилку — не всегда лучшая идея.
Как заморозить тыкву кусочками, в виде пюре и полуготовой, читайте на сайте ТСН.ua
Перед замораживанием тыкву нужно помыть, разрезать, удалить семена и волокнистую часть, а также срезать кожуру.
После этого тыкву нужно хорошо обсушить. Это один из важных этапов: чем больше лишней влаги попадет в морозилку, тем больше льда образуется на кусочках.
Замораживание тыквы кубиками
Очищенную мякоть нарезают небольшими кубиками. Кусочки раскладывают в один слой на доске или подносе, чтобы они не касались друг друга, и ставят в морозильную камеру. Когда кубики хорошо подмерзнут, их можно пересыпать в пакет или контейнер.
Такой способ называют предварительной или порционной заморозкой. Он помогает избежать ситуации, когда вся тыква смерзается в один большой ком.
Заморозка тыквы в виде пюре
Тыквенное пюре — удобная основа для крем-супов, каш, блинчиков, оладий, сырников и домашней выпечки.
Тыкву нарезают большими кусками и запекают до мягкости. После этого мякоть отделяют от кожуры и перебивают блендером. Пюре следует полностью охладить, после чего разложить в небольшие контейнеры или пакеты.
Удобно замораживать пюре порциями — по 200–300 граммов. Тогда не придется размораживать весь запас сразу.
Полуготовая тыква
Мякоть можно запечь или слегка протушить, охладить и разложить в контейнеры или пакеты. Этот способ особенно удобен для тех, кто хочет зимой быстро приготовить тыквенную кашу, суп-пюре или начинку для выпечки.
Запеченная тыква после размораживания часто имеет более насыщенный вкус, чем сырая, а лишняя влага частично улетучивается еще во время приготовления.
Как правильно хранить тыкву
Полностью избежать изменения текстуры после замораживания невозможно — при замораживании вода в клетках овоща образует кристаллы льда, которые влияют на его структуру.
Но количество лишней влаги можно снизить. Для этого хорошо обсушивайте сырую тыкву перед замораживанием; замораживайте небольшими порциями; используйте герметичные пакеты или контейнеры; не замораживайте тыкву повторно после размораживания.
При стабильной температуре морозильной камеры и правильной упаковке тыква может храниться несколько месяцев. Оптимально использовать его в течение сезона, чтобы вкус и качество оставались как можно лучше.
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