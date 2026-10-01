Тыква на зиму: три способа заморозить его так, чтобы сохранить вкус и текстуру

Тыква / © Pixabay

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Тыкву можно использовать не только осенью. Если его правильно заморозить, он станет запасом для супов, каш, выпечки и десертов на всю зиму. Впрочем, просто нарезать овощи кусками и положить в морозилку — не всегда лучшая идея.

Как заморозить тыкву кусочками, в виде пюре и полуготовой, читайте на сайте ТСН.ua

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Перед замораживанием тыкву нужно помыть, разрезать, удалить семена и волокнистую часть, а также срезать кожуру.

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После этого тыкву нужно хорошо обсушить. Это один из важных этапов: чем больше лишней влаги попадет в морозилку, тем больше льда образуется на кусочках.

Замораживание тыквы кубиками

Очищенную мякоть нарезают небольшими кубиками. Кусочки раскладывают в один слой на доске или подносе, чтобы они не касались друг друга, и ставят в морозильную камеру. Когда кубики хорошо подмерзнут, их можно пересыпать в пакет или контейнер.

Такой способ называют предварительной или порционной заморозкой. Он помогает избежать ситуации, когда вся тыква смерзается в один большой ком.

Заморозка тыквы в виде пюре

Тыквенное пюре — удобная основа для крем-супов, каш, блинчиков, оладий, сырников и домашней выпечки.

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Тыкву нарезают большими кусками и запекают до мягкости. После этого мякоть отделяют от кожуры и перебивают блендером. Пюре следует полностью охладить, после чего разложить в небольшие контейнеры или пакеты.

Удобно замораживать пюре порциями — по 200–300 граммов. Тогда не придется размораживать весь запас сразу.

Полуготовая тыква

Мякоть можно запечь или слегка протушить, охладить и разложить в контейнеры или пакеты. Этот способ особенно удобен для тех, кто хочет зимой быстро приготовить тыквенную кашу, суп-пюре или начинку для выпечки.

Запеченная тыква после размораживания часто имеет более насыщенный вкус, чем сырая, а лишняя влага частично улетучивается еще во время приготовления.

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Как правильно хранить тыкву

Полностью избежать изменения текстуры после замораживания невозможно — при замораживании вода в клетках овоща образует кристаллы льда, которые влияют на его структуру.

Но количество лишней влаги можно снизить. Для этого хорошо обсушивайте сырую тыкву перед замораживанием; замораживайте небольшими порциями; используйте герметичные пакеты или контейнеры; не замораживайте тыкву повторно после размораживания.

При стабильной температуре морозильной камеры и правильной упаковке тыква может храниться несколько месяцев. Оптимально использовать его в течение сезона, чтобы вкус и качество оставались как можно лучше.

Напомним, мы писали о том, какие грибы лучше заморозить, какие — сушить, а какие — мариновать.

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