США отсеяли часть союзников НАТО от ключевой встречи: в Европе требуют объяснений

США и НАТО / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа не пригласила ряд ключевых союзников на встречу, посвященную будущему НАТО. Среди оставшихся вне нового формата стран — Великобритания, Франция и государства Балтии.

Об этом пишет Politico со ссылкой на шесть дипломатов, знакомых с планами.

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Встреча должна пройти в следующем месяце в Польше. Ее инициатором стал руководитель политического направления Пентагона Элбридж Колби.

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Формат фактически является небольшой рабочей группой, обсуждающей трансформацию НАТО. Однако выбор участников уже вызвал вопросы у союзников.

«Мы делаем все от нас требующие. Мы стараемся понять, какие критерии и какова цель этих встреч. Нам пока мало что объяснили», — заявил представитель одной из стран, не получившей приглашение.

Особое недовольство вызывает то, что часть исключенных государств тратит значительные средства на оборону и играет немаловажную роль в самом Альянсе.

Кого пригласили

Колби уже провел две подобные встречи с участием Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Германии и Нидерландов. Этот формат получил название Бергенской группы.

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По словам дипломата одной из приглашенных стран, цель группы якобы не состоит в расколе Альянса. Участники хотят нарабатывать идеи в узком кругу, а затем выносить их на обсуждение всех членов НАТО.

"Это может стать двигателем трансформации для всего Альянса", - заявил дипломат.

К группе может присоединиться и Дания после договоренности с США о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

Сам Колби ранее объяснял выбор участников тем, что речь идет о союзниках, которые быстро выполняют обязательства по оборонным расходам, имеют достаточный масштаб и готовы переходить к практическим шагам.

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В Европе опасаются разделения НАТО на «хороших» и «плохих»

Беспокойство усиливается из-за предыдущей риторики администрации Трампа.

Еще в апреле Politico сообщало, что в Белом доме обсуждали своеобразный подход с разделением союзников в зависимости от того, насколько они отвечают приоритетам Вашингтона.

Министр обороны США Пит Гегсет также ранее говорил о необходимости «примерных союзников» и предупреждал, что страны, не поддерживающие интересы США, могут столкнуться с последствиями.

Трамп, со своей стороны, неоднократно критиковал союзников по НАТО из-за уровня оборонных расходов и недостаточной, по его мнению, поддержки американской политики.

Часть дипломатов опасается, что новый узкий формат может стать еще одним источником напряжения внутри Альянса.

«Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США. Но для Европы это вопрос выживания», - заявил один из собеседников Politico.

В то же время, представители приглашенных стран настаивают, что целью инициативы является не создание отдельного блока внутри НАТО, а ускорение реформ и усиление военных возможностей европейских союзников.

Россия расширяет географию гибридных атак

Ранее сообщалось, что Россия изменяет тактику гибридного давления на Запад и расширяет географию потенциальных атак.

По данным западных разведок, Москва рассматривает возможность использования гражданских судов и контейнеровозов в Средиземном море для запуска ударных беспилотников. Также РФ может готовить подводные диверсии против путей сообщения и телекоммуникационных кабелей.

Отдельно американская разведка получила информацию о возможных планах России по ударам дронами по странам Средиземноморья, в частности, Испании, Франции и Италии.

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