Американская классика: булочки синнабон

Готовить такое блюдо совсем несложно, но результат просто потрясающий.
Пышные булочки с корицей и сливочным кремом понравились гурманам всего мира. Синнабон стал визитной карточкой одноименной американской кондитерской, которая в 1985-м появилась в Сиэтле.
По версии мексиканского журнала Expansion Magazine, синнабон вошел в список 50 самых больших удовольствий в жизни. Впоследствии кулинары научились готовить потрясающие булочки с корицей дома. Так что не отказывайте себе в удовольствии, ведь для того, чтобы попробовать синнабон, не нужно лететь через океан.
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 яйца
- 600 г пшеничной муки
- 200 мл молока
- 100 г сахара
- 80 г сливочного масла
- 20 г свежих дрожжей
- 1/2 ч. л. соли
Для начинки:
- 150 г тростникового сахара
- 30 г сливочного масла
- 20 г сливочного творога
- 20 г корицы
Для крема-глазури:
- 100 г сливочного творога
- 100 г сахарной пудры
- 40 г сливочного масла
- 2 ч. л. ванильного сахара
Время приготовления: 3,5 часа.
Приготовление пошагово:
1. В большой миске растираем мягкое сливочное масло с сахаром. Поочередно добавляем два яйца и хорошо размешиваем.
2. Свежие дрожжи заливаем теплым молоком, размешиваем и оставляем в тепле на 10 минут, чтобы они полностью растворились и активизировались.
3. Молочную смесь выливаем в миску и хорошо перемешиваем с сахарно-яичной массой. Сюда же просеиваем всю муку, добавляем соль и замешиваем тесто руками прямо в миске. Готовое тесто накрываем пленкой. Делаем отверстие, чтобы выходил углекислый газ. Оставляем в тепле на 40-60 минут. За это время дрожжи подействуют, и тесто вдвое увеличится в объеме.
4. Обходим тесто и выкладываем на посыпанный мукой стол, хорошо вымешиваем руками в течение 10 минут. Перекладываем тесто в миску, накрываем и снова ставим подходить на 60-90 минут.
5. Готовое тесто выкладываем на посыпанный мукой стол и раскатываем. Толщина слоя должна быть примерно 5 мм. В моем случае размер раскатанной поверхности – 60х45 см.
6. Смазываем тесто размягченным сливочным маслом и равномерно распределяем поверхностью 20 г сливочного творога. Посыпаем смесью тростникового сахара и корицы. Скачиваем тесто рулетом. Нарезаем рулет отрезками по 5 см.
7. Будущие булочки перекладываем в форму, смазанную маслом, или застеленную пергаментом. Укладываем неплотно, поскольку булочки увеличатся в объеме. На стандартный противень помещается 12 булочек.
8. Накрываем противень и ставим в теплое место на 30-40 минут. Выпекаем в разогретой до 180°С духовке 25 минут.
9. Тем временем готовим крем-глазурь. Сливочное масло, сахарную пудру, ванильный сахар и сливочный сыр перетираем до однородной массы. Готовые, еще горячие булочки щедро смазываем кремом.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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