Американская классика: булочки синнабон

Готовить такое блюдо совсем несложно, но результат просто потрясающий.

Пышные булочки с корицей и сливочным кремом понравились гурманам всего мира. Синнабон стал визитной карточкой одноименной американской кондитерской, которая в 1985-м появилась в Сиэтле.

По версии мексиканского журнала Expansion Magazine, синнабон вошел в список 50 самых больших удовольствий в жизни. Впоследствии кулинары научились готовить потрясающие булочки с корицей дома. Так что не отказывайте себе в удовольствии, ведь для того, чтобы попробовать синнабон, не нужно лететь через океан.

Ингредиенты:

Для теста:

2 яйца

600 г пшеничной муки

200 мл молока

100 г сахара

80 г сливочного масла

20 г свежих дрожжей

1/2 ч. л. соли

Для начинки:

150 г тростникового сахара

30 г сливочного масла

20 г сливочного творога

20 г корицы

Для крема-глазури:

100 г сливочного творога

100 г сахарной пудры

40 г сливочного масла

2 ч. л. ванильного сахара

Время приготовления: 3,5 часа.

Приготовление пошагово:

1. В большой миске растираем мягкое сливочное масло с сахаром. Поочередно добавляем два яйца и хорошо размешиваем.

фото: Bene Gusto

2. Свежие дрожжи заливаем теплым молоком, размешиваем и оставляем в тепле на 10 минут, чтобы они полностью растворились и активизировались.

3. Молочную смесь выливаем в миску и хорошо перемешиваем с сахарно-яичной массой. Сюда же просеиваем всю муку, добавляем соль и замешиваем тесто руками прямо в миске. Готовое тесто накрываем пленкой. Делаем отверстие, чтобы выходил углекислый газ. Оставляем в тепле на 40-60 минут. За это время дрожжи подействуют, и тесто вдвое увеличится в объеме.

фото: Bene Gusto

4. Обходим тесто и выкладываем на посыпанный мукой стол, хорошо вымешиваем руками в течение 10 минут. Перекладываем тесто в миску, накрываем и снова ставим подходить на 60-90 минут.

фото: Bene Gusto

5. Готовое тесто выкладываем на посыпанный мукой стол и раскатываем. Толщина слоя должна быть примерно 5 мм. В моем случае размер раскатанной поверхности – 60х45 см.

фото: Bene Gusto

6. Смазываем тесто размягченным сливочным маслом и равномерно распределяем поверхностью 20 г сливочного творога. Посыпаем смесью тростникового сахара и корицы. Скачиваем тесто рулетом. Нарезаем рулет отрезками по 5 см.

фото: Bene Gusto

7. Будущие булочки перекладываем в форму, смазанную маслом, или застеленную пергаментом. Укладываем неплотно, поскольку булочки увеличатся в объеме. На стандартный противень помещается 12 булочек.

фото: Bene Gusto

8. Накрываем противень и ставим в теплое место на 30-40 минут. Выпекаем в разогретой до 180°С духовке 25 минут.

фото: Bene Gusto

9. Тем временем готовим крем-глазурь. Сливочное масло, сахарную пудру, ванильный сахар и сливочный сыр перетираем до однородной массы. Готовые, еще горячие булочки щедро смазываем кремом.

фото: Bene Gusto

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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