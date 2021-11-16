Оригинальный торт "Муравейник"

Этот десерт настолько прост, что приготовить его сможет даже ребенок.

Мне, как и многим, вкус "Муравейника" знаком с детства. Мы готовили такой торт самостоятельно, сначала для простоты измельчали ​​обычное печенье и смазывали его сгущенкой, а позже я решился работать с настоящим тестом. Такой вариант мне нравится больше всего, поэтому хочу поделиться им. Этот рецепт очень прост, так что с ним без проблем справится даже ребенок.

Ингредиенты:

450 г пшеничной муки;

340 г вареной сгущенки;

300 г сливочного масла;

130 г сметаны;

100 г поджаренных грецких орехов;

1 яйцо;

1 ч. л. ванильного сахара;

щепотка соли;

50 г миндальной стружки для украшения (по желанию).

Время приготовления: 80 минут

Приготовление пошагово:

1. Для приготовления теста растапливаем 150 г сливочного масла. В большой миске смешиваем муку, ванильный сахар, соль, сметану и вливаем масло. Замешиваем тесто. Должен получиться тугой и эластичный шарик. Заворачиваем ее в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 30 минут.

фото: Bene Gusto

2. Подготовим пергамент по размерам противня. Остывшее тесто раскатываем прямо на пергаменте, вилки делаем в нем проколы и отправляем в разогретую до 200°С духовку. Выпекаем до золотистого цвета примерно 10-15 минут.

фото: Bene Gusto

3. Для крема вареную сгущенку смешиваем со 150 г растопленного сливочного масла, хорошо перемешиваем.

фото: Bene Gusto

4. Готовый корж ломаем скалкой или руками и измельчаем на крошки. По желанию добавляем поджаренные и измельченные орехи. Перемешиваем с кремом и начинаем формировать наш торт. Массу можно выложить горкой, а можно придать любую интересующую вас форму.

фото: Bene Gusto

По желанию можно украсить миндальными хлопьями. Ставим торт в холодильник примерно на 60 минут.

фото: Bene Gusto

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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