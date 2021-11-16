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Оригінальний торт "Мурашник"

Оригінальний торт "Мурашник"

фото: Bene Gusto

Цей десерт настільки простий, що приготувати його зможе навіть дитина.

Мені, як і багатьом, смак "Мурашника" знайомий з дитинства. Ми готували такий торт самостійно, спочатку для простоти подрібнювали звичайне печиво, та змащували його згущеним молоком, а пізніше я наважився працювати зі справжнім тістом. Такий варіант мені подобається найбільше, тому хочу поділитися ним. Цей рецепт дуже простий, тож з ним без проблем впорається навіть дитина. 

Інгредієнти:

  • 450 г пшеничного борошна;
  • 340 г вареного згущеного молока;
  • 300 г вершкового масла;
  • 130 г сметани;
  • 100 г підсмажених волоських горіхів;
  • 1 яйце;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • дрібка солі;
  • 50 г мигдальної стружки для прикрашання (за бажанням).

Час приготування: 80 хвилин

Приготування покроково: 

1. Для приготування тіста розтоплюємо 150 г вершкового масла. У великій мисці змішуємо борошно, ванільний цукор, сіль, сметану і вливаємо масло. Замішуємо тісто. Має вийти туга та еластична кулька. Загортаємо її в харчову плівку і відправляємо в холодильник мінімум на 30 хвилин.

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

2. Підготуємо пергамент за розмірами дека. Охололе тісто разкачуємо просто на пергаменті, виделки робимо в ньому проколи та відправляємо в розігріту до 200°С духовку. Випікаємо до золотистого кольору приблизно 10-15 хвилин.

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

3. Для крему варене згущене молоко змішуємо зі 150 г розтопленого вершкового масла, добре перемішуємо.

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

4. Готовий корж ламаємо качалкою або руками й подрібнюємо на крихти. За бажанням додаємо підсмажені та подрібнені горіхи. Перемішуємо з кремом і починаємо формувати наш торт. Масу можна викласти гіркою, а можна надати будь-яку цікаву для вас форму.

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

За бажанням можна прикрасити мигдальними пластівцями. Ставимо торт в холодильник приблизно на 60 хвилин.

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

Більше рецептів шукайте на сайті Дмитра Дорошенка www.bene-gusto.com

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