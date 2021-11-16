До Саакашвілі не пустили українську омбудсменку Денісову

До Саакашвілі не пустили українську омбудсменку Денісову

За її словами, на політика здійснюється морально-психологічний тиск.

Уповановажена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що їй не дозволили відвідати у тюремній лікарні Міхеіла Саакашвілі.

Про це омбудсменка повідомила у Facebook.

"Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України, очільника Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія)", — написала вона.

Про причини відмови Мін’юст Грузії не повідомив, але обіцяв пояснити у листі, який наразі готується.

Денісова зазначила, що намагатиметься зустрітися з керівництвом та головним лікарем колонії, щоб обговорити умови утримання та лікування Саакашвілі.

За її словами, на політика здійснюється морально-психологічний тиск.

"Він вимушений спати при ввімкненому світлі і шумі. Крім того, порушене право на свіже повітря, адже Саакашвілі не може відкрити вікно. Це можна вважати тортурами", — говорить омбудсменка.

Вчора, 15 листопада, Людмила Денісова повідомила, що у Саакашвілі почалося криваве блювання.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. 8 листопада Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18 через погіршення стану здоров’я.

Невдовзі після госпіталізації до в'язничної лікарні експрезидент заявив про побиття.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання