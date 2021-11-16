К Саакашвили не пустили украинского омбудсмена Денисову

К Саакашвили не пустили украинского омбудсмена Денисову

По ее словам, на политика оказывается морально-психологическое давление.

Упованная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ей не разрешили посетить в тюремном больнице Михеила Саакашвили.

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия)", — написала она.

О причинах отказа Минюст Грузии не сообщил, но обещал объяснить в готовящемся письме.

Денисова отметила, что попытается встретиться с руководством и главным врачом колонии, чтобы обсудить условия содержания и лечения Саакашвили.

По ее словам, на политика оказывается морально-психологическое давление.

"Он вынужден спать при включенном свете и шуме. Кроме того, нарушено право на свежий воздух, ведь Саакашвили не может открыть окно. Это можно считать пыткой", — говорит омбудсмен.

Вчера, 15 ноября, Людмила Денисова сообщила, что у Саакашвили началась кровавая рвота.

Напомним, что 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18 из-за ухудшения состояния здоровья.

Вскоре после госпитализации в тюремную больницу экс-президент заявил об избиении.

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