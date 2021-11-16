День ангела 17 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії шести імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 17 листопада святкують: Євгенія, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Степан.

Чоловічі іменини

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан – це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Жіночі іменини

Євгенія

Євгенія - це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "представниця шляхетного роду". Євгенія серйозно ставиться до будь-яких проявів нечесності і фальші. Може легко зробити зауваження людині, не дивлячись на субординацію. Вона чесна і віддана. Якщо Євгенія пообіцяла щось зробити, то точно докладе всіх зусиль, що б стримати обіцянку.

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