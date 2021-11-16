У Відні почали щеплювати від COVID дітей віком від п'яти років

У Відні почали щеплювати від COVID дітей віком від п'яти років

Дітям будуть вводити меншу дозу Pfizer, ніж дорослим.

У Відні першими в Євросоюзу, не чекаючи схвалення від Європейського агентства з лікарських засобів, почали вакцинувати від коронавірусу дітей від п'яти років.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 16 листопада.

Зазначається, що це пілотний проєкт австрійської столиці. На першому етапі планують щепити до 200 малюків щодня. Для цього облаштували спеціальний пункт вакцинації. Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим дозу вакцини Pfizer. Її визначає на місці педіатр з огляду фізичний стан та вагу дитини.

Слід зауважити, що Європейський регулятор може дати офіційний дозвіл на вакцинацію дітей 24 листопада.

Як повідомлялося, а мериканська компанія Moderna у вівторок, 9 листопада, звернулася до Європейського агентства з лікарських засобів з проханням схвалити використання їхньої вакцини проти коронавірусу для дітей віком від 6 до 11 років. Їхня вакцина була дозволена ЄС для застосування у підлітків віком від 12 до 17 років у липні.

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