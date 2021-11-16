До нардепа Іллі Киви прийшли з обшуками

До нардепа Іллі Киви прийшли з обшуками

Одіозний депутат стверджує, що обшуки проводять співробітники Офісу генпрокурора та ДБР.

Вранці 16 листопада у народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви правоохоронці провели обшуки.

Про це йдеться 16 листопада у сюжеті ТСН. Ранок.

Нардеп у Telegram розповів, що обшуки відбуваються у будинку, де проживає його дворічна дитина, з матір'ю якої Кива не перебуває у шлюбі.

Обшук мали провести у рамках кримінального провадження, однак якого саме досі не уточнили. Нардеп влаштував суперечку із прокурорами і заявив, що чекатиме адвокатів. Генпрокуратура поки жодних офіційних коментарів не дає.

Депутат заявив що на нього "чиниться тиск і триває системне кримінальне переслідування".Кива вважає, що обшуки проводять через те, що він привітав президента країни-агресорки Володимриа Путіна з днем народження і святкував день смерті Степана Бандери.

Нагадаємо, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів:

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