До нардепа Іллі Киви прийшли з обшуками

Одіозний депутат стверджує, що обшуки проводять співробітники Офісу генпрокурора та ДБР.
Вранці 16 листопада у народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви правоохоронці провели обшуки.
Про це йдеться 16 листопада у сюжеті ТСН. Ранок.
Нардеп у Telegram розповів, що обшуки відбуваються у будинку, де проживає його дворічна дитина, з матір'ю якої Кива не перебуває у шлюбі.
Обшук мали провести у рамках кримінального провадження, однак якого саме досі не уточнили. Нардеп влаштував суперечку із прокурорами і заявив, що чекатиме адвокатів. Генпрокуратура поки жодних офіційних коментарів не дає.
Депутат заявив що на нього "чиниться тиск і триває системне кримінальне переслідування".Кива вважає, що обшуки проводять через те, що він привітав президента країни-агресорки Володимриа Путіна з днем народження і святкував день смерті Степана Бандери.
Нагадаємо, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів:
- ТСН.uа розповідав про вісім найгучніших скандалів і курйозів, в які потрапляв нардеп за час роботи Ради 9-го скликання.
- Також Ілля Кива став кандидатом наук із державного управління і склав кваліфікаційний іспит на право займатися адвокатською діяльністю.
- Раніше суд конфіскував у Киви 1,2 млн грн прибутку від жомової ями.