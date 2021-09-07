Кива склав іспит на адвоката: які привілеї він може отримати

Наприклад, Киву не зможуть обшукати без окремої ухвали і присутності представника Ради адвокатів.
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива, який став кандидатом наук із державного управління, склав кваліфікаційний іспит на право займатися адвокатською діяльністю.
Інформація міститься в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України, інформує Bihus.Info.
Іспит скандальний нардеп складав у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури ще у січні. Проте журналісти про це дізналися лише тепер.
"Враховуючи, що людина з таким ПІБ в Україні одна, сумнівів в тому, що йдеться саме про народного депутата, немає. Але іспит — лише один з етапів", — зазначають журналісти.
За словами адвокатки видання Марії Музички, Рада адвокатів Закарпатської області має збиратись вже у вересні. І тоді стане зрозуміло, чи стане Кива адвокатом.
"Якщо так – він отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали і присутності представника Ради адвокатів", — зазначила Музичка.
Нагадаємо, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів. ТСН.uа розповідав про вісім найгучніших скандалів і курйозів, в які потрапляв нардеп за час роботи Ради 9-го скликання.
Раніше суд конфіскував у Киви 1,2 млн грн прибутку від жомової ями.