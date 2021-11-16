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Історичне досягнення: як українські надзвичайники стали стали чемпіонами світу

Історичне досягнення: як українські надзвичайники стали стали чемпіонами світу

У парному забігу українці взіли "золото".

Двоє українських надзвичайників потрапили до категорії найсильніших рятувальників світу. Таке звання Олександр Баран та Володимир Дудка вибороли у США, на чемпіонаті світу серед пожежників. У парному забігу українцям не було рівних.

З медалями хлопці вже повернулися на батьківщину. Як їх зустріли - у сюжеті ТСН.Ранок 16 листопада. 

Чемпіонів зустрічають рідні та. Вітати приїхали навіть з Дніпра. "Вова Дудка, Саша Бара - найсильніша в світі пара!", - вигукують вони. Рятувальники Олександр Баран і Володимир Дудка повернулися із американької Флориди. Туди, змагатися за звання кращих з'їхалися надзвичайники з усього світ. 

Це найпрестижніші серед усіх змагань рятувальників на планеті. Вправи точно такі ж, як і під час порятунку: витягти потерпілого, розтягти пожежні рукави, розібрати завали. За швидкістю в тандемі, українській двійці не було рівних. Отримали "золото". В особистому заліку Олександр Баран взяв "срібло". Супернику із штатів поступився якоюсь  4 сотою секунди.

- Сьози. Знаєте, смак перемоги дуже солодкий - дуже гіркий присмак роботи цієї проробленої, - каже Олександр Баран.

Коли працюєш роками, а вся твоя праця вкадається в хвилину і 13 секунд. Отак, калаці і все, - додає Володимир Дудка.

Двоє українських надзвичайників потрапили до категорії найсильніших рятувальників світу

Двоє українських надзвичайників потрапили до категорії найсильніших рятувальників світу

Володимир хизується  жакетом. Каже, за гроші такий не купиш. Це - фірмовий одяг клубу "Найсильніших рятувальників світу", куди вже посвятили українців. А шеврон серед рятувальників - символ "еліти". В перекладі - "Левяче лігво". Тобто - найкращі!

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