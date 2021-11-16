Історичне досягнення: як українські надзвичайники стали стали чемпіонами світу

У парному забігу українці взіли "золото".

Двоє українських надзвичайників потрапили до категорії найсильніших рятувальників світу. Таке звання Олександр Баран та Володимир Дудка вибороли у США, на чемпіонаті світу серед пожежників. У парному забігу українцям не було рівних.

З медалями хлопці вже повернулися на батьківщину. Як їх зустріли - у сюжеті ТСН.Ранок 16 листопада.

Чемпіонів зустрічають рідні та. Вітати приїхали навіть з Дніпра. "Вова Дудка, Саша Бара - найсильніша в світі пара!", - вигукують вони. Рятувальники Олександр Баран і Володимир Дудка повернулися із американької Флориди. Туди, змагатися за звання кращих з'їхалися надзвичайники з усього світ.

Також читайте Киянин здобув "срібло" на чемпіонаті серед найсильніших рятувальників планети

Це найпрестижніші серед усіх змагань рятувальників на планеті. Вправи точно такі ж, як і під час порятунку: витягти потерпілого, розтягти пожежні рукави, розібрати завали. За швидкістю в тандемі, українській двійці не було рівних. Отримали "золото". В особистому заліку Олександр Баран взяв "срібло". Супернику із штатів поступився якоюсь 4 сотою секунди.

- Сьози. Знаєте, смак перемоги дуже солодкий - дуже гіркий присмак роботи цієї проробленої, - каже Олександр Баран.

Коли працюєш роками, а вся твоя праця вкадається в хвилину і 13 секунд. Отак, калаці і все, - додає Володимир Дудка.

Двоє українських надзвичайників потрапили до категорії найсильніших рятувальників світу

Володимир хизується жакетом. Каже, за гроші такий не купиш. Це - фірмовий одяг клубу "Найсильніших рятувальників світу", куди вже посвятили українців. А шеврон серед рятувальників - символ "еліти". В перекладі - "Левяче лігво". Тобто - найкращі!

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання