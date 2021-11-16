Обрано переможців проєкту "Танцюй серцем", які поїдуть на Blackpool Dance Festival-2022

Віталій Павленко й Анастасія Грошева стали переможцями конкурсу «Танцюй серцем» і завдяки меценату Андрію Мацолі в наступному році візьмуть участь у найпрестижнішому міжнародному танцювальному конкурсі Blackpool Dance Festival, що проходить у Великій Британії.

Таке рішення під час прямого ефіру на телеканалі 1+1 оголосили судді проєкту «Танці з зірками». Андрій Мацола особисто привітав переможців та вручив кубок проєкту “Танцюй серцем”: «Ви їдете на Blackpool Dance Festival! Цей кубок справедливо ваш, і ще я хочу подарувати вам український прапор. Коли ви переможете на Blackpool, обовязково підніміть його, щоб весь світ бачив, що українці вміють перемагати та вміють йти до своєї мрії. Успіху вам», - сказав меценат Андрій Мацола.

Конкурс “Танцюй серцем” тривав десять тижнів. За цей час головна хореографка «Танців з зірками» Олена Шоптенко переглянула близько 150 заявок від конкурсантів і передивились 100 годин відео. Вона відібрала 5 пар-фіналістів, які вийшли на паркет легендарного шоу в 11-у ефірі. Обрати одну пару-переможницю було надскладним завданням для суддів шоу.

Макс Чмерковський, суддя проєкту «Танців з зірками», який десять разів брав участь у Blackpool зазначив: «Я насамперед хочу висловити величезну подяку Андрієві Мацолі за таку можливість, тому що це дійсно актуально. Мій перший Blackpool був у 17 років. У мене не було ні копійки. Ми збирали 300 доларів, і це зайняло багато часу, а вони одразу ж закінчились. Сьогодні вам Андрій дає реально крутий шанс. Blackpool – це єдиний у світі фестиваль, що може змінити кар’єру. Головне – туди потрапити і брати щороку участь. Я вважаю, що Україна буде представлена достойно. Я бажаю успіху парі, яка переможе».

«Участь у Blackpool дуже важлива. Я, як керівник Київського державного хореографічного коледжу, вболіваю за те, щоб молодь мала шанс. Звичайно, це реальна можливість представити Україну і показати, який наш народ обдарований», – додала Катерина Кухар, балетна діва і найвимогливіша суддя «Танців з зірками».

Суддя і один з найвідоміших танцюристів в Україні Влад Яма вважає, що проєкт «Танцюй серцем» та фестиваль у Блекпулі змінять кар’єру переможців: «Blackpool – це не просто турнір, це історія, яка насправді може змінити танцювальну кар’єру назавжди. Канал 1+1 та Андрій Мацола пишуть історію бального танцю. Це чудовий момент, який хочеться запам’ятати».

Зазначимо, згідно з умовами конкурсу, переможці Віталій Павленко і Анастасія Грошева отримають подарунок – участь у турнірі бальних танців Blackpool Dance Festival 2022.

До подарунка входить:

вартість витрат на реєстрацію у конкурсі;

вартість витрат на проїзд (квиток для кожної особи Переможця Конкурсу, з міста Київ до міста проведення Blackpool Dance Festival 2022);

зворотні квитки (з міста проведення Blackpool Dance Festival 2022 до міста Києва);

проживання у готелі під час проведення Blackpool Dance Festival 2022;

надання двох костюмів для двох виступів;

навчання з педагогами танцю для підготовки до участі в турнірі бальних танців Blackpool Dance Festival 2022.

"Танцюй серцем": у студії "Сніданку" переможці проєкту Анастасія Грошева та Віталій Павленко

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