Выбраны победители проекта "Танцуй сердцем", которые поедут на Blackpool Dance Festival-2022

Виталий Павленко и Анастасия Грошева стали победителями конкурса «Танцуй сердцем» и благодаря меценату Андрею Мацоле в следующем году примут участие в самом престижном международном танцевальном конкурсе Blackpool Dance Festival, проходящем в Великобритании.

Такое решение во время прямого эфира на телеканале 1+1 объявили судьи проекта "Танцы со звездами". Андрей Мацола лично поздравил победителей и вручил кубок проекта "Танцуй сердцем": «Вы едете на Blackpool Dance Festival! Этот кубок справедливо ваш, и еще я хочу подарить вам украинский флаг. Когда вы победите на Blackpool, обязательно поднимите его, чтобы весь мир видел, что украинцы умеют побеждать и идти к своей мечте. Удачи вам», — сказал меценат Андрей Мацола.

Конкурс "Танцуй сердцем" длился десять недель. За это время главная хореограф «Танцев со звездами» Елена Шоптенко просмотрела около 150 заявок от конкурсантов и посмотрела 100 часов видео. Она отобрала 5 пар-финалистов, вышедших на паркет легендарного шоу в 11-м эфире. Выбрать одну пару-победительницу было сверхсложной задачей для судей шоу.

Макс Чмерковский, судья проекта «Танцев со звездами», десять раз участвовавший в Blackpool, отметил: «Я прежде всего хочу выразить огромную благодарность Андрею Мацоле за такую возможность, потому что это действительно актуально. Мой первый Blackpool был в 17 лет. У меня не было ни копейки. Мы собирали 300 долларов, и это заняло много времени, а они сразу же кончились. Сегодня вам Андрей дает реально крутой шанс. Blackpool – это единственный в мире фестиваль, который может сменить карьеру. Главное – туда попасть и ежегодно участвовать. Я считаю, что Украина будет представлена достойно. Я желаю успеха победившей паре».

«Участие в Blackpool очень важно. Я как руководитель Киевского государственного хореографического колледжа болею за то, чтобы у молодежи был шанс. Конечно, это реальная возможность представить Украину и показать, какой наш народ одаренный», – добавила Екатерина Кухар, балетная дева и самая требовательная судья «Танцев со звездами».

Судья и один из самых известных танцоров в Украине Влад Яма считает, что проект «Танцуй сердцем» и фестиваль в Блэкпуле изменят карьеру победителей: «Blackpool – это не просто турнир, это история, которая действительно может изменить танцевальную карьеру навсегда. Канал 1+1 и Андрей Мацола пишут историю бального танца. Это отличный момент, который хочется запомнить».

Отметим, согласно условиям конкурса, победители Виталий Павленко и Анастасия Грошева получат подарок – участие в турнире бальных танцев Blackpool Dance Festival 2022.

В подарок входит:

стоимость расходов на регистрацию в конкурсе;

стоимость расходов на проезд (билет для каждого лица Победителя Конкурса из города Киев в город проведения Blackpool Dance Festival 2022);

обратные билеты (из города Blackpool Dance Festival 2022 в Киев);

проживание в отеле при проведении Blackpool Dance Festival 2022;

предоставление двух костюмов для двух выступлений;

обучение с педагогами танца для подготовки к участию в турнире бальных танцев Blackpool Dance Festival 2022.

"Танцуй сердцем": в студии "Сниданка" победители проекта Анастасия Грошева и Виталий Павленко

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