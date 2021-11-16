Канада страдает от наводнений: в одной из провинций эвакуировали целый город

Канада страдает от наводнений: в одной из провинций эвакуировали целый город

В городе проживает семь тысяч человек.

Масштабные наводнения, вызванные сильными ливнями, охватили Канаду.

Об этом рассказали 16 ноября в ТСН.Ранок.

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В провинции Британская Колумбия эвакуируют целый город с населением в семь тысяч человек. В городе Меррит из-за мощных осадков с берегов вышла местная река и затопила три моста. Сломалась и городская система сточных вод. Именно поэтому местные власти призвали людей немедленно покинуть свои дома и уехать в безопасное место.

Западную часть Канады заливает уже несколько дней. Местами осадки повлекли за собой оползни. Именно поэтому накануне около 300 человек оказались заблокированными на автомагистрали. Их пришлось эвакуировать вертолетом канадских вооруженных сил.

Как сообщалось, в Китае из-за непогоды два миллиона человек оказались в зоне стихийного бедствия. От масштабного наводнения пострадала северная провинция Шаньси: 17 тысяч построек обрушились в десятках городков и поселков. эвакуировать пришлось 120 тысяч человек. Спасателям мешают мощные ливни и штормы.

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